Le Milan prend un tout petit point contre l'Udinese

AC Milan (4-3-1-2): Donnarumma (Pepe Reina 10e) - Abate (Calabria 67e), Musacchio, Romagnoli, Laxalt - Biglia, Bakayoko, Calhanoglu - Paqueta (Castillejo, 40e) - Piatek, Cutrone. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Udinese (3-5-2): Musso - Samir (Wilmot 46e), Opoku, De Maio - Fofana, Behrami (Mandragora 76e), Zeegelaar, De Paul, Ter Avest (Osaka Chuka 55e)- Pussetto, Lasagna. Entraîneur : Igor Tudor.

Incapable de renverser l’ Udinese , un Milan peu inspiré a concédé un nul qui le place à portée de tir de la Lazio . Au moins, la série de défaites est endiguée.En association Cutrone et Piatek devant, Gennaro Gattuso avait pourtant envoyé un message clair : le Milan a faim. Pourtant, c’est bien l’ Udinese qui prend le contrôle du ballon, sans toutefois en faire grand-chose. Petit à petit, lessortent la tête de l’eau, menés par leur duo Cutrone-Piatek, mais le premier manque de précision (13, 21, 24). Mollasson, Milan voit en plus Donnarumma (10) et Paqueta (35) sortir sur blessure. Le scénario type de la soirée cauchemar s’éloigne quand Piatek surgit en renard juste avant la pause. Sur un centre inspiré de Cutrone, le Polonais reprend de volée puis de la tête pour tromper Musso et faire souffler San Siro (1-0, 43).Timide en première mi-temps, l’ Udinese ne revient pas beaucoup plus entreprenante en seconde période. Pas vraiment inquiétés, mais pas vraiment inquiétants, less’endorment. Un cafouillage dans la surface de l’ Udinese les réveille à l’heure de jeu, mais c'est insuffisant pour faire le break. Sur le contre mené par Okaka et Fofana, Lasagna égalise par miracle grâce à un superbe enchaînement (1-1, 64). Le scénario type de la soirée cauchemar resurgit. Surpris, Milan repart à l’attaque et s’expose aux contres dans une fin de match indécise. Imprécis, à l’image de Calhanoglu (74), Castillejo (86) ou Laxalt (91), les Milanais se contentent de ce nul.Après deux défaites de rang en Serie A, et avant le déplacement à Turin samedi, Milan devait se relancer, et si possible, se rassurer. C’est raté.