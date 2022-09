Le Milan prend le meilleur sur la Sampdoria

e) - Villar (Vieria -, 86e) - Đuričić (Verre, 79e), Sabiri, Rincón, Leris - Caputo (Quagliarella, 79e). Entraîneur : Marco Giampaolo.



e), Tonali - Messias (Tomori, 59e), de Ketelaere (Bennacer, 71e), Leão - Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli.

Une histoire de VAR et de cartons rouges.Malgré le premier but très rapide de Messias, en contre et bien aidé par un travail remarquable de Leão, la Sampdoria a profité de l'ambiance survoltée du stade Luigi-Ferragis pour mettre la pression sur son adversaire. Le Milan entame bien sa rencontre, mais se voit gêné par le pressing incessant de la Samp', qui pousse les champions en titre à la faute. Rayonnant, Leão prend un premier carton bête, sur un tacle violent, juste avant de servir De Ketelaere sur un plateau. Son but sera refusé pour hors-jeu, mais ladu Portugais reste à souligner. Jusqu'à ce deuxième jaune, en tout début de seconde période, pour une deuxième faute grossière (47), qui le privera du choc contre le Napoli la semaine prochaine.Leest réduit à dix, et les locaux en profitent pour faire leur loi. Đuričić concrétise la hargne desen envoyant un coup de casque dans les cages de Mike Maignan, bien servi par un centre d'Augello. L'assistance vidéo fait encore une fois parler d'elle et valide finalement le but des. Elle donnera finalement l'avantage aux hommes de Stefano Pioli, sur une situation litigieuse dans la surface : la main de Villar est sifflée, et Giroud redonne l'avantage à son Milan sur penalty. Le deuxième rouge du match pour le coach Giampaolo, qui a contesté une faute de Leris, au bout du temps additionnel.Les, avec cette victoire, collent aux basques du Napoli en tête du classement, alors que la Samp' est toujours à deux points au bout de six journées de Serie A.