Le Milan et la Juve s'offrent un Bigdil

Après l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Turin, la Juventus et le Milan ont dessiné ensemble ce à quoi va ressembler le deuxième séisme du mercato en Italie : Leonardo Bonucci sera bien de retour dans les rangs de la Vieille Dame, tandis que Mattia Caldara et surtout Gonzalo Higuaín prennent eux la direction de Milanello. Un deal qui arrange tout le monde. Ou presque.

Bingo pour la Juve

Milan voit loin, la Juve moins

Par Andrea Chazy

La centaine de kilomètres qui sépare Turin de Milan n'a jamais paru aussi courte. Depuis quelques jours, elle n'a même cessé de rétrécir aux yeux des tifosi du Milan et de la Vieille Dame au fur et à mesure qu'un accord encore impensable il y a quelques mois prenait forme. Oui, la Juventus va bel et bien rapatrier l'indésirable Leonardo Bonucci en échange du jeune Mattia Caldara, et surtout laisser partir Gonzalo Higuaín sous la forme d'un prêt payant de 18 millions d'euros assorti d'une option d'achat située autour du double. Un deal hors-norme, de plus en plus rare dans le football actuel, qui va pourtant ne faire que des heureux au moment des signatures. Ou presque.Sur les coups de 22-23h, mercredi soir à Milan, Higuaín, déjà entouré par près de 200 tifosi du Milan et assailli par les journalistes présents sur place, a lepour répondre aux premières questions qui lui sont lancées sous la forme d'une rafale en plein visage : «» Poussé vers la sortie à la suite de l'arrivée en trombe de CR7, Pipita savait d'ores et déjà que ses jours étaient comptés du côté de Turin, et surtout que sa place dans le XI desn'était plus garantie. Acheté près de 90 millions d'euros par la Vieille Dame en 2016, le simple prêt avec option d'achat du buteur international argentin, qui plus est à un potentiel concurrent direct, peut légitimement étonner. Même si, en réalité, il est bien l'illustration parfaite de l'entente absolue trouvée entre les deux clubs.Si d'un côté, le Milan ne va dépenser qu'une bouchée de pain et même pouvoir étaler le transfert sur deux saisons pour renforcer un secteur déficient, la Juve n'est pas non plus en reste. En ayant fait signer Higuaín cinq ans en 2016, les dirigeants turinois ne devaient plus recevoir que 54 millions d'euros pour définitivement amortir leur investissement d'il y a deux ans. Ce qui sera chose faite lorsque Milan lèvera logiquement l'option d'achat. Pour l'échange Bonucci-Caldara, tous deux estimés autour de 40 millions d'euros, personne n'y perd, là non plus, la Juve réalisant même une plus-value de près de 27 millions sur son jeune joueur. Selon le site, cet échange de bons procédés entre les deux clubs devrait rapporter environ 33 millions d'euros au club de Turin en recherche de liquidités, et donc ne coûter que la même somme à un Milan toujours sous la menace du fair-play financier. Le compte est bon.Côté sportif, là aussi, le jackpot est total. Pour Leonardo, fraîchement nommé directeur sportif du Milan, ce coup double Higuaín-Caldara lui permet personnellement de marquer son territoire. Surtout, en réussissant à attirer le défenseur de 24 ans dans ses filets, l'ancien dirigeant du PSG réussit le coup de force de réunir, avec Donnarumma, Romagnoli, Conti et donc Caldara, quatre des cinq potentiels défenseurs titulaires endans les années à venir. D'autant qu'après les transferts ratés ou décevants de Kalinić et surtout André Silva l'an dernier, Milan ne pouvait pas se permettre de repartir avec un numéro 9 bancal ou encore un peu jeune (Cutrone) pour prétendre retrouver la Ligue des Champions face à des concurrents qui possèdent CR7, Icardi, Džeko ou encore Immobile à la pointe de leur attaque. Avec le natif de Brest, lesrécupèrent un canonnier régulier, qui a tout simplement claqué 40 buts en deux saisons passées à Turin. De quoi résoudre une partie du problème.Pour Massimiliano Allegri, le retour de Bonucci marque le possible retour de la défense à trois et témoigne d'autant plus de l'envie de remporter la Ligue des Champions sur le court terme, après quatre finales perdues depuis le dernier sacre en 1996. L'entraîneur turinois a d'ailleurs confirmé à demi-mot cette politique court-termiste en conférence de presse : «» Autre ombre au tableau : pas sûr que les tifosi bianconeri soient aussi enthousiastes qu'Allegri de revoir Bonucci de nouveau enfiler leur tunique. Très certainement le cadet des soucis de pas mal de dirigeants turinois, actuellement.