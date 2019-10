Le Milan domine la SPAL grâce à Suso

AC Milan (4-3-3) : Donnarumma - Duarte, Musacchio (Calabria, 46e), Romagnoli, Hernandez - Paquetà (Bonaventura, 88e), Bennacer, Kessie - Castillejo (Suso, 57e), Piatek, Çalhanoğlu. Entraîneur : Pioli



SPAL (3-5-2) : Berisha - Cionek, Vicari, Tomovic - Strefezza (Paloschi, 82e), Murgia, Missiroli (Valoti, 71e), Kurtic, Reca (Sala, 82e) - Petagna, Floccari. Entraîneur : Semplici.

Non, l'AC Milan n'a presque pas tremblé. Battu par l'AS Roma lors de la journée précédente , l'AC Milan de Stefano Pioli avait à coeur de remporter sa deuxième victoire de la saison à San Siro. Mais en cette soirée d'Halloween, la SPAL - 19au classement - s'avançait tel un épouvantail après son nul obtenu à domicile contre le Napoli ce dimanche (1-1). Et comme contre les hommes de Carlo Ancelotti, l'équipe de Leonardo Semplici propose un bloc bas et attend l'équipe adverse. Le verrou est tout proche de sauter dès la 13minute quand Samuel Castillejo fracasse le poteau de Berisha, mais la troupe de Pioli ronronne puis s'endort.Peu avant l'heure de jeu, le coach milanais sort Castillejo et le remplace par son compère espagnol Suso, qui ne met que six petites minutes avant de se mettre en avant. Le temps que Krzysztof Piątek n'obtienne un coup-franc à l'entrée de la surface et que son pied gauche ne fasse le reste (1-0, 63). A dix minutes du terme, Lucas Paquetà se crée une magnifique occasion de break mais Berisha empêche le Brésilien de tuer la rencontre, avant qu'il ne croque une nouvelle opportunité de 2-0 dans la foulée.Spécialistes du craquage dans les dernières minutes - comme contre Lecce le 20 octobre dernier - lesgèrent la fin de match sans douter et s'offrent une bouffée d'air frais méritée.Merci qui ? Merci Suso.