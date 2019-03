À la suite de cette nouvelle remontada subie en Ligue des champions par le PSG, nous avons discuté avec un infirmier membre du service psychiatrique de l'hôpital Saint-Anne. Car à ce stade-là, il n'y a plus que ça à faire.

« Nous pouvons en parler un peu. »

« Si vous en souffrez trop et si le football prend une place trop importante dans votre vie, il faut effectuer un réaménagement de votre vie. »

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

Non, je suis infirmier.Vous voulez me parler, c’est-à-dire ? Vous avez déjà un suivi avec un médecin ?Là, vous êtes aux urgences psychiatriques. Je ne sais pas si cela relève vraiment de ce domaine, mais nous pouvons en parler un peu : il n’y a aucune raison de précipiter les choses, soyez tranquille. Vous habitez où déjà ?Peut-être que le mieux dans ces cas-là, c’est d’aller consulter rapidement un médecin psychiatre spécialisé pour une consultation. Quels sont les symptômes ?Il n’y a pas de conseil à vous donner dans l’immédiat, les choses ne se passent pas comme ça. Si vous avez du mal par rapport à votre anxiété et que cela peut vous causer des problèmes de sommeil, là je pense que c’est nécessaire de se confier à quelqu’un de plus habilité que moi. Mais cela dépend réellement de l’état dans lequel vous vous sentez, si cela peut être différé.Ah voilà ! Donc si vous sentez que la pente est mauvaise, que des idées comme celles-ci arrivent... Cela dépend de l’intensité de ces idées. Est-ce que vous voulez consultez maintenant ? Vous seul détenez la réponse. En tout cas, je sais que dans le onzième arrondissement, vous avez l’hôpital Saint-Antoine où il y a une cellule de psychiatre disponible. À mon avis, c’est faisable !Je n’ai pas de conseil à vous donner comme ça, en cinq minutes par téléphone. Ce que je sais, c’est que l’alcool ne résout pas les problèmes, ce n’est pas un conseil que je peux vous donner, non.Peut-être que vous devriez parler avec quelqu’un qui va vous aider à contrôler cette passion, justement. Savoir si vous la subissez, si elle vous enrichit... Si vous en souffrez, il y a peut-être plusieurs rendez-vous à prendre. Si vous en souffrez trop et si le football prend une place trop importante dans votre vie, il faut effectuer un réaménagement de votre vie. Mais là, vous devriez parler à une personne plus apte pour développer vos angoisses. Je vous avoue que c’est rare de recevoir ce type d’appels. Ça fait longtemps que vous êtes passionné par le football ?Prenez sur vous, monsieur. D’après ce que je comprends, il y a une fusion entre le football, votre club et vous-même. Il faut parler de tout cela avec quelqu’un, ça me paraît important.Toute situation peut être évoquée, développée... Et ça soulage. Si j’ai pu vous être utile, tant mieux...