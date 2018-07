Le Mexique poursuit sa route

Agressifs, mais surtout fautifs, les coéquipiers de Heung-min Son n’ont pas fait le poids face à la grinta mexicaine. Un peu moins brillante que contre l’Allemagne, la Verde a facilement écarté de son chemin la Corée du Sud (2-1). Chicharito a répondu au penalty de Vela en inscrivant son cinquantième but en sélection. Les Mexicains n'auront douté que deux minutes dans le temps additionnel, après la patate de Heung-min Son. Mais no problema, les trois points sont bien là.

887

Encore un penalty

Son la révolte, mais un peu tard

Corée du Sud (4-4-2) : Cho – Lee, Jang, Kim (Hong, 84e), Kim – Moon (Jung, 77e), Ju (Lee, 64e), Ki, Hwang – Lee, Son. Sélectionneur : Shin Tae-yong.



Mexique (4-3-3) : Ochoa – Álvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo – Layún, Herrera, Guardado (Márquez, 68e) – Vela (Dos Santos, 77e), Hernandez, Lozano (Corona, 71e). Sélectionneur : Juan Carlos Osorio.

Par Robin Richardot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir tapé les champions du monde en titre, ce deuxième match contre la modeste Corée du Sud avait des allures de match piège pour les Mexicains. Surtout quedevait montrer un tout autre visage. Opérant en contres face aux Allemands, la sélection mexicaine s’est retrouvée à faire le jeu cette fois-ci. Une chose n’a pas changé en revanche. Alors que Yong Lee se prépare à fusiller Ochoa et semble promis à ouvrir le score, Lozano arrive comme une balle et se sacrifie pour mettre la balle en corner. Lamexicaine est toujours là. Le public mexicain, prêt à lancer des «» après à peine trente secondes de jeu, aussi. Et il y a fort à parier qu'ils seront encore là pour deux matchs minimum dans cette compétition.La solution ne peut venir que de Son. Ça, les Sud-Coréens l’ont bien compris. Alors pourquoi s’embêter à faire du jeu quand on peut balancer des grandes chandelles devant et sortir le pop-corn pour voir ce qu’en fera la flèche de Tottenham ? Seul sur le front de l’attaque donc, Heung-min Son a tenté, a mis quelques crochets et a déposé plusieurs Mexicains à la course... avant de s’écraser à chaque fois sur le mur Ochoa. Maintenant que la stratégie offensive est bien posée, il faut établir le plan défensif. On défend bien regroupé. Simple. Puis on découpe quand un Mexicain est un peu trop joueur. Basique.Une stratégie pas très sexy, mais qui fonctionne en début de match. Contrairement au match contre l’ Allemagne , les Mexicains se retrouvent la plupart du temps avec un truc rond aux pieds que les puristes appellent « ballon » . Ça écarte, ça accélère, maisn’arrive pas à résoudre le problème coréen. Heureusement pour elle, Jang a la solution. En bon élève, le défenseur coréen lève la main pour donner la réponse et contre un centre de Guardado. Penalty pour le Mexique que Vela convertit tranquillement. Il n’en fallait pas plus pour relancer un public mexicain déjà chaud bouillant.Alors que le jeu reprend à la Rostov Arena, l’action du match se fait encore attendre. Elle montre le bout de son nez à la 58. Monsieur Milorad Mažić est prêt. Sûr de lui, l’arbitre met la main à sa poche et sort enfin le premier carton du match. Car les Mexicains continuent à goûter la pelouse après les balayettes coréennes. Pour se venger, Guardado envoie une belle frappe enroulée, mais Cho est à la parade.Le vrai justicier s’appelle Chicharito. À l’image de ce qu’ils avaient produit contre l’ Allemagne , les Mexicains lancent un contre éclair avec Javier Hernández à la finition. L’attaquant crochète et laisse le défenseur coréen glisser devant lui sur deux mètres avant d’ajuster la mire. Le deuxième but du Mexique , le cinquantième de Chicharito pour sa sélection. Sûrs d’eux, les Mexicains n’ont plus qu’à gérer sereinement la fin de partie. Et tant pis s’ils font quelques boulettes en défense : les Sud-Coréens ne savent pas en profiter. De toute façon, la solution ne peut venir que de Son. Alors avant que tout le monde ne parte prendre sa douche, l'ailier desenvoie un boulet de canon pour sauver l'honneur. Les Mexicains, eux, étaient déjà en train de fêter leur victoire.