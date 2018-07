24 heures chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

Très heureux de pouvoir prolonger à @AmiensSC Hâte de pouvoir cadrer mes frappes https://t.co/yOtmo330Ge — Thomas Monconduit (@Monconduit_6) 4 juillet 2018

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce beau 4 juillet commence avec le chiffre du jour : 106 607. Ce ne sont pas les kilomètres parcourus par Ngolo Kanté depuis le début du Mondial, mais bien le nombre d’habitants qu’a perdu Londres en 2017 selon. Une seule question se pose alors : est-ce que c’est bien sérieux de faire cette annonce le lendemain de la victoire de l’équipe d’Angleterre aux tirs au but face à la Colombie histoire de casser l’ambiance ? La réponse est évidemment non.Dans son édition du jour, lebalance à son tour un chiffre choc : 100 000. Comme le nombre d’écrevisses envoyées depuis la Chine en Russie pour «» . Peut-être que mine de rien, la non-qualification de la Chine au Mondial à éviter une catastrophe écologique. Car selon le quotidien, près de 44 000 billets ont été vendu à des ressortissants chinois alors que leur pays n’a pas réussi à se qualifier. C’est beaucoup, et en même temps sur 1 milliard, c’est très peu.toujours lui fait une énorme révélation sur l’ancien milieu de Chelsea John Obi Mikael. Le milieu international nigérian a en effet été prévenu de la nouvelle quelques heures avant la rencontre desface à l’Argentine. De là à penser à un complot orchestré par la Fédération argentine de football ? On en est encore loin, mais le doute existe.En conférence de presse, deux jours avant Uruguay-France, Adil Rami a fait le show. Et quand un journaliste lui demande ce qu’il pense de l’absence d’ Edinson Cavani , alors déjà quasi-certaine, le défenseur de l’OM n’y va pas par quatre chemins : «. » Franc et honnête, Adil.Grosse bombe de l’autre côté des Pyrénées ! Le médiaconfie que le FC Barcelone aurait acheté illégalement un foie en 2012 pour Eric Abidal. Une information rapidement démentie par le Barça, qui n’a pas pour autant dissipé toutes les interrogations.publie une vidéo de la veille à Moscou dans un bar où un supporter desétait tout seul à célébrer la victoire des siens. Entouré de plusieurs dizaines de Colombiens, heureusement pour lui que les fans des Cafeteros sont restés plus calmes que leurs joueurs pendant la rencontre. En Australie, un sénateur fait scandale après avoir demandé à une collègue parlementaire «» lors d'un débat sur la sécurité des femmes. L’homme en question se prénomme David Leyonhjelm, et il semble bien qu’on ait affaire à un imbécile.Pressenti un temps sur le banc du Real, Guti devrait prendre la direction de la Turquie et du club de Beşiktaş. Selon, l’ancien international espagnol va devenir le second de Şenol Güneş dans le club de la capitale turc. Pas exactement les mêmes responsabilités qu’espérées.L’attente était insoutenable, et elle a définitivement pris fin à 15h06 ce mercredi. Héros de la Picardie entière, le capitaine amiénois Thomas Monconduit a prolongé son contrat de trois saisons. Déjà une bonne nouvelle pour Amiens, qui peut donc envisager plus que sereinement la saison à venir.À Wimbledon, Venus Williams poursuit son petit bonhomme de chemin. La finaliste de la dernière édition a écartée Alexandra Dulgheru en trois sets (4-6, 6-0, 6-1). Un partage des sets histoire de pouvoir couper la poire en deux.Un horaire qui sonne bien creux, et qui est assez dénué d’intérêt partout dans le monde si on est pas à proximité d'une plage. Alors, la rédaction dea décidé de vous donner quelques clés pour terminer cette journée un peu mieux qu'elle n'a commencé.Comme sa sœur, Serena Williams accède elle-aussi au troisième tour du tournoi de tennis sur gazon le plus important de la planète. Une facile victoire 6-1, 6-4 face à la... 135joueuse mondiale. Vous voulez pas faire des barrages plus larges dans vos tournois de tennis ?Dans une interview accordée àen marge de la présentation du maillot des Verts, Dominique Rocheteau déclare sa flamme à Leo Messi. L'Ange Vert va même plus loin et espère le voir un jour à Geoffroy Guichard et ce : «» Ça va être chaud, chaud, chaud ce mercato dans le Forez ! Loïc Rémy est arrivé à Lille pour négocier son transfert. Une nouvelle forcément excitante. Bah quoi ? C'est quand même pas notre faute s'il n'y avait pas de Coupe du monde aujourd'hui...