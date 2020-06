Le mercato entre clubs français sera arrêté pendant un mois

DDG

La FIFA en lutte contre le communautarisme. Ouvert depuis le 8 juin, le mercato entre clubs français va devoir hiberner pendant un mois. En effet, la FIFA interdit à une ligue nationale d'effectuer des transferts pendant plus de 12 semaines, et a envoyé un courrier à la LFP pour le lui rappeler, précise L'Équipe . Or, l'UEFA aimerait que ses ligues s'entendent sur une date de cloture du mercato estival le 5 octobre . Le mercato franco-français se voit ainsi contraint de se mettre en pause pour ne pas empiéter sur cette date.Concrètement, cette pause interviendra le 9 juillet au soir jusqu'au 10 août environ (si la date du 5 octobre est validée). Toutefois, cela ne signifie pas qu'un joueur ne pourra pas signer dans un club lors de cette période. La règlementation s'applique plutôt au niveau des licences des joueurs, qui ne seront pas homologuées lors de cette période. Un joueur signant un contrat avec sa nouvelle formation le 15 juillet, par exemple, ne pourra la représenter en match officiel qu'à partir du 10 août. Et cela a des conséquences pour trois clubs français : le PSG, l'OL et Saint-Étienne, qui ont encore une finale de Coupe de France (PSG-Saint-Étienne) et de Coupe de la Ligue (PSG-Lyon) à disputer avant le 3 août. Cette date limite a été fixée par l'UEFA pour enregistrer les qualifiés européens pour la saison 2020-2021.Sacré schmilblick.