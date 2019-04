Le match que vous n’avez pas regardé : Wingate & Finchley-Margate

Un quartier juif contre une cité balnéaire, un maintien à assurer, un vexillophile aux allures de Père Noël, l’esprit des Who dans la peau et celui de Pete Doherty sur le maillot. Tout ça c’était 90 minutes de D7 anglaise entre Wingate & Finchley et Margate et c’est le match que vous n’avez pas regardé.

Wingate & Finchley 0-1 Margate

Fascisme et art-déco

Le tour du monde en 456 drapeaux

The Libertines versus The Who

Margate FC and The @libertines proudly announce an agreement to extend our current sponsorship deal to a second year. To celebrate this news, we are very excited to announce the launch of a new Third Kit for the 2019/20 season. https://t.co/CBZNPR4cvR#InThisTogether pic.twitter.com/8PN1S3CDBz — Margate FC (@margate_fc) 8 avril 2019

Wingate & Finchley (4-3-3) : Gore - Williams, Eadie, Rifat, Cronin - Njie, Dom-Afriyie, Beckles-Richards - Rapai, Mendy, Abrahams. Entraîneur : David Norman.



Margate (4-3-3) : Perntreau - Mills, Paxman, Swift, Fitchett - Dymond, Robins, Wratten - Bignell, Ababio, Leighton. Entraîneur : Jay Saunders.

Par Thomas Andrei et Julien Duez, à Londres

Photos : TA et JD.

D’un côté, une rue dans laquelle passe un flot incessant de bus et de voitures, cheminant entre le centre commercial voisin et la verdoyante campagne anglaise où les plus chanceux partent goûter à un bucolique week-end pascal. De l’autre, des maisons unifamiliales et uniformes, un brin décaties, contrastant avec la série de grosses voitures allemandes garées sur le gravier. À seulement trente minutes de route de la gare de Saint-Pancras, Finchley ne ressemble déjà plus vraiment à Londres, plutôt à un «» , un «» , comme dirait l’auteur anglais JG Ballard, décédé il y a dix ans cette semaine.Antre du Wingate & Finchley FC, pensionnaire de septième division et à la lutte pour s’y maintenir, le Maurice Rebak Stadium et sa tribune principale de béton blanc aux airs d’hôtel art-déco semble, elle, plutôt tirée d’un épisode d’Hercule Poirot. Aux côtés du speaker est posé Aron Sharpe, Président au contact facile, qui n’hésite pas à poser son bras sur l’épaule de l’interlocuteur à peine rencontré. «, sourit-il, admirant fièrement la tribune.Equidistant d’ Arsenal et Tottenham , le club peut se targuer d’une longue et riche histoire. Sur son blason, on observe un bouvreuil pivoine, ou «» en anglais. Une référence au quartier de Finchley, où le club fut fondé en 1874, avant de fusionner avec celui de Wingate, représenté par une étoile de David et fondé au sortir de la seconde guerre mondiale. Malgré les douleurs de la Shoah, la population juive de Londres continue d’être maltraitée. L’antisémitisme d’alors se cristallise autour d’un homme : Oswald Mosley, leader fasciste que l'on retrouve posant aux côtés de Benito Mussolini sur Google Images. «» , explique Paul Lerman, directeur sportif et petit fils de Maurice Rebak, qui a donné son nom au stade à sa mort, en 2016. «Le club prend ainsi le nom d’Orde Wingate, soldat britannique sioniste ayant œuvré à la création de l’armée du futur Etat d' Israël . Aujourd’hui, c’est son nom que les Wingate Ultras scandent, sans probablement savoir, pour la plupart, qu’il commandait des expéditions punitives envers des villages arabes en Palestine en 1938. Des actions condamnées par les autorités juives de l’époque. Ils ne le savent probablement pas parce que Wingate & Finchley se veut aujourd’hui aux antipodes de tout antagonisme politique ou religieux. «précise Aron Sharpe.La société change et le club se veut désormais à l’image du Londres multiethnique de 2019. Chemise blanche immaculée, pantalon de costume marine bien repassé et chaussure de ville marron glacé, Sharpe n’a rien d’un soldat et est trop bien habillé pour faire de la politique locale. «» , sourit fièrement celui qui a un temps gardé les bois de Tottenham dans son enfance. Pas besoin de lui demander pour quel club bat son cœur : «» , questionne-t-il avant de partir dans un grand éclat de rire.Après la leçon d’Histoire, celle de géographie. Look et barbe à jouer dans ZZ Top, John est supporter du club voisin de Barnet, qui évolue deux divisions au-dessus. Pendant l’échauffement, le septuagénaire décore la main courante d’une dizaine de drapeaux, piochés au hasard dans son imposante collection. «» , claironne celui qui répond au surnom de. «"l’idiot du village", raconte-t-il en sirotant son thé au lait.» Sa passion pour la vexillologie remonte à 1993, quand un groupe de Norvégiens vient assister à un match de Barnet. «"l’enfant" » , assure-t-il. Les visiteurs, qui ont monté un fan-club, lui en offrent le drapeau. La passion est officiellement née.Le spectacle étant relativement pauvre en première période,en profite pour garder un œil attentif sur ses précieux. «» , maugrée le méticuleux original pour qui les drapeaux sont avant tout «» , philosophe-t-il. Ses rencontres l’amènent souvent à se faire de nouveaux amis, lesquels envoient parfois un drapeau chez lui. Une certaine forme de réconfort pour celui qui a perdu sa femme il y a presque dix ans, quelques jours avant Noël. De quoi expliquer sa photo qu’il porte religieusement autour du cou, ainsi que son éternel bonnet de Père Noël, attaché à la ceinture. «» , confie-t-il ému, avant de se rediriger vers la buvette. À la mi-temps, le score est toujours nul et vierge. Pour l’instant, les meilleurs compte-rendus se font en dehors du terrain.Comme le président Aron mais dans un autre style, les adversaires de Margate ont eux aussi un point mode à développer. Depuis quelques mois, la station balnéaire du Kent est le repère de Carl Bârat et Pete Doherty, leaders des, groupe de rock-garage phare des années 2000. Sans que l’on sache exactement pourquoi, le nom du groupe se retrouve désormais floqué sur l’estomac des joueurs, dont le maillot aurait, selon un fan, été vendu dans 27 pays cette saison. Et cela devrait allerpuisque Doherty et consorts ont prolongé leur partenariat avec Margate pour une saison supplémentaire.Parmi la vingtaine de supporters présents, le seul à être torse-nu, exhibant une panse tendue remplie d’années de, présente toutefois un dos orné d’un groupe bien plus vieux : The Who. Une vraie galerie d’art dermique consacrée aux Roger Daltrey, Pete Townshend et autres Keith Moon. Avec ses coreligionnaires, il profite de la pause pour changer de côté, histoire de rester face au sens de l’attaque. Aucun incident n’est à déplorer avec les Wingate Ultras qui font d'ailleurs le chemin inverse.À ses côtés, la voix nasillarde de Terry, batteuse de tambour, encourage les joueurs, jusqu’à l’ouverture du score. A l’heure de jeu, Noel Leighton frappe un coup-franc à vingt mètres qui passe sous le mur des locaux et vient tromper le pauvre Shane Gore qui ne peut que constater les dégâts. Pour Wingate & Finchley, il est trop tard. Malgré un ballon qui rebondit sous la barre et une parade sur la ligne de James Rogers en toute fin de partie, le score ne bougera plus. Lesrestent relégables à une poignée de journées de la fin de saison.Terry, elle, a le sourire, bien qu’elle doive déplorer la perte de la baguette qui lui servait à marteler son tambour. «» , sourit-elle en tenant du bout des doigts la tige métallique coupée en deux. Il est désormais temps de partir goûter au week-end pascal. Pour certains, la chasse aux œufs aura un goût un peu moins amer. Surtout si elle s’accompagne d’un bonà fond les ballons.