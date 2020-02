Le match que vous n'avez pas regardé : Porto-Vecchio-Nebbiu

Même dans une ville qui a du mal à vivre hors de la saison estivale, le football ne s'arrête pas. Dans le Sud de la Corse, l'AS Porto-Vecchio a donc défié la lanterne rouge de son championnat de Régional 1. Pour un résultat surprise, avec la victoire du Nebbiu et des spectateurs très mécontents.

Porto-Vecchio 1-3 Nebbiu

Un président et ses chèvres

Via Notte ou ballon, pour l'ASPV ?

Pace è salute 2020

Porto-Vecchio : Benedetti, Lacroix, Ciabrini, Taras, Alves-Pontes, Ornano, Bouyafrer, Monti, Belkheir, Cesari, Tafani. Entraîneur : Mela.



Nebbiu : Airola, Fontana, Casale, Galeazzi, Phok, Sarr, M. Murati, Donsimoni, Stefani, A. Murati, Anardu. Entraîneur : Ferrari.

Par Florian Cadu, à Porto-Vecchio

Propos recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout bon club amateur dispose, dans son effectif, d'un libéro au profil typique. À savoir costaud, solide, impossible à bouger, n'hésitant pas à protester ou à réclamer, terminant forcément une rencontre avec la biscotte dans le short, adepte malgré tout de la faute tactique, plus doué pour les chandelles aériennes qui font du bien que pour les relances risquées dans les pieds. Celui de l'AS du Nebbiu Conca d'Oru répond à tous les critères, frappe les six mètres et garde même un peu d'énergie pour la répartie.Quand un spectateur agacé par le jeu arrêté lance «» , lui répond ainsi du tac au tac : «» «» , rétorque, désemparé, l'homme sur la touche. Deuxième, en vérité. Car oui : sur le terrain de l'AS Porto-Vecchio, la lanterne rouge du championnat Régional 1 de Corse (neuf défaites et trois nuls, en quatorze journées) réalise l'exploit de s'imposer. Dur à digérer, pour les locaux...L'optimisme est pourtant de mise, à l'approche de ce dimanche après-midi. Au complexe sportif du Prunellu, où se côtoient différents sports (tennis, basket et football) et où les tribunes des diverses disciplines sont quasi collées dos à dos, il ne reste plus beaucoup de place sur le parking. En même temps, que faire d'autre ? La ville ne bougeant quasiment que durant la saison estivale, les commerces du centre affichent dans leur majorité un habituel «» et le marché hebdomadaire ne présente que quatre producteurs. Un calme seulement troublé par la sixième édition du rallye Portivechju Sud Corse, lequel bloque Vincent Gambini chez lui. «» , prévient le dirigeant de Porto-Vecchio.Jean-Pierre Antonetti, le patron de l'entité, s'est en effet reconverti dans le fromage fermier de chèvre et le brocciu après une discrète carrière professionnelle (avec un passage en première division grecque, notamment). En parallèle, il a succédé au boss du Tours FC Jean-Marc Ettori et ses hautes ambitions inachevées . Avec lui, l'ASPV - reconnue pour sa formation, avec une équipe U19 Nationaux qui a battu l'AS Saint-Étienne la veille - vient de monter de R2 en R1 pour atteindre «» comme on dit ici. L'objectif demeure donc le maintien, le club n'ayant pour le moment accroché que trois succès et quatre nuls. «, reprend Vincent Gambini,Est-ce pour cela que l'arbitre désigné se distingue par une autorité et une patience remarquables ? «» , fronce-t-il d'emblée, à l'intention d'un élément des visiteurs. Des visiteurs qui, sous un franc soleil se moquant bien de la tempête Ciara et sur un terrain synthétique où les lignes vertes et bleues se mélangent aux blanches, climatisent rapidement les tribunes : contre le cours du jeu, Donsimoni ouvre le score au bout d'un contre éclair. Moins de cinq minutes plus tard, le portier noir Airola se foire sur un centre orange et s'agenouille comme s'il avait sorti une énorme boulette coûtant un but. Comme s'il savait que l'égalisation arrivait, plutôt, puisque Bouyafrer revient à la charge pour remettre l'église au centre du village paradisiaque de 12 000 habitants.Sauf que Mela, l'entraîneur des locaux, sent bien que san'est pas dedans. Ses joueurs ont-ils fait la fermeture de Via Notte, superbe discothèque et plus grande boîte de l'Île de Beauté ? Impossible, elle n'ouvre qu'entre juin et septembre. Toujours est-il que les erreurs de relance sont nombreuses, et que Donsimoni s'offre un doublé en concluant une jolie action collective. 2-1 à la mi-temps pour le Nebbio, les fans commencent à se mettre en colère.Surtout qu'après la pause, l'ASPV foire toutes ses (rares) occasions. Conscient de la valeur de ces trois points, le Nebbio commence à jouer la montre et les esprits s'échauffent doucement. «» , entend-on quand Airola, victime d'une semelle, souhaite en découdre. Les plantes, d'ordinaire si respectées dans le coin, se prennent quant à elles des coups au bord de la touche, et les gentilles critiques à l'intention de l'arbitre s'accélèrent.Finalement, Murati tue tout suspense sur la fin en trouvant à son tour le chemin des filets. «» Les cris d'exaspération des supporters pleuvent. «» , lance un jeune. Tandis qu'un de ses aînés, au téléphone, résume sa version de la partie : «» Conséquence, Porto-Vecchio pointe à la onzième place avec quatre points d'avance sur son adversaire du jour. Qui, de son côté, laisse la dernière position à l'Afa.