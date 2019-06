Le match que vous n’avez pas regardé : Mamies Foot-Soccer Grannies

Une première internationale, des femmes du troisième âge, des chants et des danses, des dribbles sans déambulateur et des buts à la pelle. C'était la rencontre entre les Mamies Foot et les Soccer Grannies et c'est le match que vous n'avez pas regardé.



Après les Bafana Bafana, les Vakhegula Vakhegula

Le Mondial U90 dans le viseur

Retour en images sur le très beau match qui a opposé les Soccer Grannies au Mamies Foot. L'apothéose de 10 jours de folie avec ces femmes qui nous ont prouvé tous les jours que la passion, le dépassement et l'amitié n'ont pas d'âge ! pic.twitter.com/uohXjBxceV — Oldyssey (@Oldyssey) 20 juin 2019

Par Maxime Renaudet, à Saint-Étienne

Tous propos recueillis par MR.

Crédits photos : Oldyssey.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Saint-Étienne. Premier match international de foot féminin senior, entre les Mamies Foot et les Soccer Grannies. Pourtant, voilà déjà dix ans que ces mamies sud-africaines jouent au foot. Par rapport à leurs homologues tricolores, elles paraissent donc plus que rodées. «» , confie Julia Mourri, à l’initiative de cette rencontre inédite.Avec Clément Boxebeld, la jeune journaliste a fondé Oldyssey , média associatif qui a pour but de parler autrement de la vieillesse. En 2017, ils entreprennent un voyage à l’étranger afin de donner à voir une autre manière de vieillir à rebours de la fatalité française qui entoure la longévité. En octobre 2018, ils partagent le quotidien de l'équipe nationale sud-africaine des plus de soixante ans. «» , retrace Julia, étonnée par la quantité de journalistes présents ce mercredi. C’est dans ce contexte que les Mamies Foot françaises sont nées, bien décidées à en découdre face à leurs consœurs sud-africaines. Malheureusement pour elles, le score a été sans appel.Sur la pelouse du stade Salif Keïta qui jouxte Geoffroy Guichard, les mamies sud-africaines terminent leur échauffement sous les ordres du coach Mapeka. «» , raconte Margaret du haut de ses 74 ans. Au même moment, les Mamies Foot s’étirent et préparent le premier match de leur histoire. «» , explique Marie-France, cadette de l’équipe tricolore. La femme à qui elle fait référence n’est autre que Rebecca Ntsaniwisi, assistante sociale sud-africaine qui a débuté le football en 2003 lorsqu’un cancer lui a été diagnostiqué. Celle qu’on surnomme Mama Beka a lancé une vraie mode au pays de Mandela et Tshabalala, puisqu’on dénombre aujourd’hui plus d’une quarantaine d’équipes. Mieux encore : une fédération de football pour personnes âgées a vu le jour, fièrement représentée par lesCôté français, l'équipe de 17 joueuses s’est formée suite à un appel à candidatures de Senioriales auprès des habitantes de ses résidences pour personnes âgées. Sous les ordres de Philippe Delpech, ancien entraîneur de Levallois, les mamies françaises ont tout donné pour être fin prêtes ce mercredi. «» , martèle le coach tricolore. Avant ce match tant attendu, les Mamies Foot ont passé plusieurs jours aux côtés de leurs adversaires sud-africaines. Au programme : visite de Paris, entraînement à l’INSEP et match Afrique du Sud-Chine au Parc des Princes. «» , raconte France, arrière gauche des Bleues. La troupe du troisième âge s’est ensuite dirigée vers le Sud pour assister au match Afrique du Sud-Allemagne, à Montpellier. Après les professionnelles, c’était à leur tour d’en découdre sur le terrain.Corporatisme oblige, c’est sur la chanson «» que les deux sélections pénètrent sur le terrain. Après le coup d’envoi donné par le président de l’ASSE Roland Romeyer, les deux équipes se lancent pour un deux fois vingt minutes trépidant. Après une première chute côté français, les Soccer Grannies mettent rapidement la main sur le match et enchaînent les buts. Comme attendu, l’affrontement est déséquilibré. Qu’importe, la bonne humeur est de mise. «» , concède Tina, juste avant de remplacer Josette. Pour elle comme pour ses coéquipières, l’enjeu de cette journée va bien au-delà du résultat : «» Les propos de Tina prennent tout leur sens lorsque l’arbitre siffle la fin du premier acte, sur le score de 11-0 pour les Soccer Grannies.À la mi-temps, les deux équipes dansent et chantent en choeur avant de mélanger les deux équipes pour éviter le massacre. Dans les tribunes, la centaine de supporters continue d’encourager chacune des joueuses françaises. Philippe, 82 ans, est venu exprès des Bouches-du-Rhône pour supporter celles qu’il côtoie au quotidien : «» Malgré les jambes lourdes et la pluie qui commence à pointer le bout de son nez, les chants et les danses reprennent de plus belle. Bras dessus bras dessous, Sud-Africaines et Françaises donnent l’impression de se connaître depuis une éternité alors même qu’elles parviennent difficilement à communiquer entre elles. À quelques mètres, coach Mapeka et coach Delpech s’étreignent et rigolent du score final sans appel. Après la remise des trophées orchestrée par Roland Romeyer, les joueuses s’adonnent aux conférences de presse d’après-match. L’occasion pour Mama Beka de dévoiler ses ambitions : «» Ce qui permettrait à Marinette Pichon de rechausser les crampons.