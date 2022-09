Le match que vous n'avez pas regardé : le derby de Medellín

Longtemps gangréné par les violences entre supporters, le derby entre le Deportivo Independiente Medellín et l’Atlético Nacional est aujourd’hui un rendez-vous fréquentable mais toujours électrique. Et c'est aussi le match que vous n'avez pas regardé.

« On a tous grandi dans la violence et l’agressivité, mais on veut laisser ça derrière nous »

La violence en sourdine

« On n’en est pas à se tomber dans les bras, mais maintenant, quand on se croise, le silence remplace les insultes »

Lutte et écarts de classes

#Video A esta hora hay peleas entre hinchas de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín que minutos antes participaban de un partido de fútbol en la cancha Marte 1, ubicada al lado del Estadio Atanasio Girardot. [Hilo] pic.twitter.com/Joj1N4nHH9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 3, 2022

David renverse Goliath

Par Thomas Broggini, à Medellín

Photos : TB



(1) Le surnom du Deportivo Independiente Medellín.

(2) Le surnom de l’Atlético Nacional.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme beaucoup, Oscar Andrés Correa Osorio était, qui a duréentre les supporters du Deportivo Independiente Medellín et de l’Atlético Nacional. Un ami porte un œil en verre après avoir reçu un coup de couteau en marge d’un derby. D’autres sont morts. «, raconte cet éloquentdu DIM, au comptoir de son bar situé dans la Comuna 13, à l’ouest de la deuxième ville de Colombie. Sous l’imposante télé qui diffuse des clips de reggaeton, il pointe du doigt une photo accrochée au mur :, proclame-t-il fièrement, avant d’exhiber les nombreux tatouages à la gloire duet de sortir des placards une collection d’environ 80 maillots.Au sein de la Rexixtenxia Norte, ladont il est l’un des leaders, il avait. Époque révolue. Dans son troquet, il essaye désormais de réunir desdes deux ennemis jurés,. Il promet, dimanche, pour le 325e(soit le nom des habitants du département d’Antioquia, dont Medellín est la capitale)., confirme Andrés Felipe Muñoz, figure emblématique de Los del Sur, barra numéro un du Nacional., poursuit-il en balayant du regard le centre commercial situé à deux pas de l’Estadio Atanasio-Girardot, partagé tout au long de la saison par les deux équipes. Ce matin-là, la presse locale remarque qu’aucun homicide n’a été enregistré en ville lors des sept derniers jours. Série record depuis 2015. Plus tard dans la semaine, le maire, Daniel Quintero, cité par plusieurs médias, regrette cependant que sa ville demeure, sans mentionner les ravages causés par le narcotrafic et les réseaux de prostitution, mais en soulignant l’influence deAutour de l’enceinte, toute la semaine du, une phrase revient inlassablement :, nuance Jaider Escobar Buitrago, journaliste qui suit les deux clubs pour. La bascule s’effectue en 2015,, retrace Juancho Serrano, reporter pour, se souvient un ex-leader de Los del Sur, présent ce jour-là.Les supporters signent unen 2017. Depuis, ils se retrouvent régulièrement, autour d’un(soupe typique de Colombie) ou pour disputer un match de foot,, dixit Juan Guillermo Morales, le coordinateur du projet., atteste David Ortega, l’un des fondateurs de la Rexixtenxia Norte.Vendredi soir, à 48 heures du derby, deux matchs entresont organisés sur un terrain annexe du gigantesque et ultramoderne complexe sportif de la ville. Environ 1500 fous furieux chantent, dansent et craquent des fumigènes pendant trois heures dans une ambiance hallucinante. À 400 mètres de là, les superstars du reggaeton Ryan Castro et Blessd s’apprêtent à donner un concert devant plusieurs milliers de spectateurs., jubile un supporter du Nacional, comblé par la contre-soirée.Dans les faits, tout n'est pas aussi rose que présenté en journée. À la sortie du stade, la fête part en sucette. Des canettes en verre et des pierres fusent. Des barres en fer et des couteaux sont brandis. Des(dispositifs explosifs artisanaux) éclatent. Plusieurs blessés sont recensés de chaque côté., minimise une source à la mairie, qui se frottait les mains en pensantavant le match. Le lendemain, silence radio des autorités locales à la veille d’unpour lequel 800 policiers seront mobilisés.Publiquement, les deuxprincipales évoquentet un, se lamente un témoin des affrontements, dépité.Un responsable de la Rexixtenxia Norte souffle :. Le chemin vers la, la formule rabâchée toute la semaine, est tortueux.Sportivement, les deux équipes de la « ville de l’éternel printemps » n’habitent pas au même étage. Mais, juge Juancho Serrano.(Bogotá)(les deux autres cadors de l’élite colombienne, NDLR) » , sourit Andrés Felipe Muñoz, fan du Nacional. Ce dernier a beau galérer dans ce Tournoi de clôture (9avant le derby), il est le champion sortant, le club le plus riche et titré du pays (17 championnats remportés notamment). Le plus populaire, aussi,(des deux), rapporte l’historien Juan Manuel Uribe.(2), se marre David Ortega.(45 ans sans titre en championnat, entre 1957 et 2002)Ce dimanche, à l’heure du déjeuner, les abords du stade s’animent doucement. À l’abri de la pluie, on enquille des shots d’Aguardiente et des canettes de bière Aguila, sur fond de vallenato. À table, quelques maillots se mélangent et l’atmosphère est conviviale. Il faut se rendre vers la Setenta, le boulevard où lesdu Nacional ont leurs habitudes, pour mieux prendre la température. Les trottoirs et la chaussée, déjà jonchés de détritus, débordent de maillots verts. Des membres de diversesdébarquent, ivres morts, sur le toit d’un improbable bus touristique. Entre les stands d’, ça sent la marijuana et les émanations des bombes agricoles qui explosent en série., pronostique un type secouant un énorme drapeau, arraché. Même ambiance de sortie de boîte de nuit dans le secteur Obelisco, un kilomètre plus au nord, où sont agglutinées les tuniques rouges de l’Independiente., chantent en chœur une centaine de personnes, remuant sur place jusqu’à créer un pogo géant. Des feux d’artifice sont tirés à une fréquence infernale, faisant bondir les inattentifs. Avant le match, plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des supporters s’invectiver et s’affronter à la machette.À l’heure du coup d’envoi, fixé à 18h10, un peu plus de 40 000 spectateurs remplissent les tribunes. Les maillots rouges sont en surnombre, l’Independiente évoluantlors de cette rencontre de la 10journée. Des drapeaux s’agitent dans tous les sens, parmi un nombre incalculable de banderoles et de confettis, et les chants résonnent à ne plus s’entendre. Certains journalistes, mélangés aux supporters, en profitent pour reprendre l’hymne de leur équipe de cœur. Des centaines de longs rubans en papier blanc finissent sur la pelouse, obligeant les services de sécurité à faire le ménage devant les buts. Une policière capture discrètement cette extraordinaire ambiance avec son téléphone.Au bout de 35 secondes de jeu, le premier tremblement de terre. Andrés Cadavid ouvre le score de la tête pour l’Independiente, alors que les fumées rouge, bleue et verte des fumigènes craqués au coup d’envoi embaument encore l’air. Le but le plus rapide de l’histoire du derby de Medellín. Le Nacional, auteur d’un match horrible trois jours plus tôt contre Envigado (1-1), enchaîne les erreurs défensives et Diber Cambindo en profite pour inscrire un doublé (21et 29). Score après une demi-heure de jeu : 3-0 pour une équipeet un entraîneur sur la sellette, comme le martelaient tous les journaux le matin-même. Le vacarme est démentiel. Il faut un penalty, marqué par l’attaquant Jefferson Duque, pour que le champion en titre sorte la tête de l’eau (35). Mais Luciano Pons foudroie une nouvelle fois le Nacional cinq minutes plus tard (40). Des sifflets accompagnent lesvers les vestiaires. Une supportrice du DIM est prise d’un malaise à la mi-temps., ose un maillot vert. À la buvette, les fans de l’équipe en tête fanfaronnent.L’ambiance monte encore d’un cran quand Andrés Ricaurte est expulsé en seconde période (55), laissant leà dix pour les 35 dernières minutes de jeu. Jefferson Duque réduit vite l’écart en inscrivant un nouveau penalty (64), cette fois-ci après avoir été retiré car le gardien s’était trop avancé, et l’espoir regagne la tribune sud. Le reste du stade, lui, insulte l’arbitre. Des feux d’artifice sont tirés en dehors du stade. Six minutes plus tard, Dorlan Pabón, passé notamment par le Betis Séville et le Valence CF, tente sa chance de loin et trompe le gardien du DIM (70). 4-3. Le Nacional insiste jusqu’au bout. À 20h06, ses espoirs sont anéantis., s’époumone Carlos, 70 ans. Le Deportivo Independiente Medellín n’avait plus gagné un derby depuis le 6 octobre 2018., reconnaît Adriana, la trentaine, à la sortie.Dans le ciel, pas de dieu dans les parages, mais un hélicoptère qui décrit des cercles autour du stade pendant que des sirènes retentissent.