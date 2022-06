Le match que vous n'avez pas regardé : la finale de la DOM-TOM Cup

Un week-end, douze sélections d'Outre-mer et d'ailleurs, et à l'arrivée, un champion. Ce dimanche, le stade Léo-Lagrange de Bonneuil-sur-Marne a été le théâtre de la finale de la dixième édition de la DOM-TOM Cup, un parfait mélange entre confrontations sportives et associations culturelles. Et cette finale, c'est le match que vous n'avez pas regardé.

Barracuda, caviars et appétit

L'Inde a 2023 dans le viseur

Cap-Vert (4-3-3) : C. Silva - Lopes, Ferreira, Gomes, Tavares - Fonseca, Dias, D. Moreira (M. Moreira) - Semedo (I. Monteiro), J. Silva (Da Veiga), M. Monteiro. Entraîneur : Toni Gomes.



Comores (4-3-3) : Delapeyre - Halidi, Bamba, Y.Mze, As.Said (Ahamada) - Ay.Said, Mhadjiri, Saindou - Msa (Abdoul), H.Mze, Takia. Entraîneur : Ben Ahmed Attoumani.

Par Clément Barbier et Loïc Bessière, à Bonneuil-sur-Marne

Les enceintes crachent le zouk de Big Tom. Une odeur de poulet braisé flotte dans l’air. Ce tournoi de fin de saison ne ressemble pas aux autres. Bonneuil-sur-Marne se transforme, le temps d'un week-end, en île tropicale. Il ne manque que la mer turquoise et la chaleur pour s'y croire complètement. Dans la commune du Val-de-Marne (94) se déroule la dixième édition de la DOM-TOM Cup. À la base tournoi pour les départements et territoires d’Outre-mer, la compétition a incorporé progressivement les pays ultra-marins comme Haïti et le Cap-Vert. Une autre île qui ne vient pas des tropiques est aussi invitée, l'Île-de-France. Bon à savoir : ces formations ne sont pas des équipes officielles, mais des sélections composées par des joueurs issus majoritairement des diasporas en France métropolitaine. Toutes ces communautés, bien que mobilisées en premier lieu pour s'exprimer sur le gazon, profitent de l'occasion pour présenter leurs spécialités culinaires sous les tentes du village culturel.Ce n’est pour déplaire au parrain de cette édition, Éric Rabesandratana., lâche le Malgache d’origine.Les amateurs inconditionnels de sandwichs merguez devront se rabattre sur un autre tournoi : ici, ce sont des barquettes de colombo de cabri les stars de la pause-déj. Cette profusion n'empêche pas l’ancien sélectionneur de Madagascar d'être clairvoyant au moment de donner son pronostic : il voit bien une finale Comores-Cap-Vert. Bingo, ce sont effectivement ces deux équipes qui gèrent le mieux la digestion de ce festin.La demi-finale entre Madagascar et les Comores se joue sur une séance de penaltys totalement folle, les gardiens ayant à tirer. Ce derby de l’océan Indien déchaîne les passions. Tandis que des supporters des Zébus se font entendre, deux d'entre eux partagent ce moment avec leurs proches. Le plus âgé téléphone, mettant des mots sur ce qu’il voit. Le second, plus jeune, fait un appel vidéo., dit-il à son ami. Raté, le gardien des Comores réussi sa tentative avant que son homologue malgache n’envoie sa frappe sur le poteau. Dans le même temps, grâce - entre autres - à un penalty détourné par son portier Christopher Silva (gardien de Lusitanos Saint-Maur en N2), le Cap-Vert s’était défait de la Martinique (2-0) sur l’un des terrains synthétiques du complexe pour, lui aussi, prendre part à la grande finale, disputée sur le terrain d’honneur du stade Léo-Lagrange et les 1600 places qui l’entourent.Quelques minutes après la victoire martiniquaise aux tirs au but lors du match pour la troisième place, Son Excellence Jawed Ashraf, ambassadeur de l’Inde à Paris et invité d’honneur du tournoi, donne le coup d’envoi fictif devant un bon millier de supporters amassés dans les tribunes. Cette finale, arbitrée par un trio d’officielles féminin, est remportée selon toute logique par le Cap-Vert au terme d’une seconde période parfaitement maîtrisée. Tout se dessine justement après le repos, lorsque les Cap-Verdiens trouvent l'ouverture à deux reprises sur des modèles de contres, usant de la vitesse de leurs ailiers pour, d’abord, ouvrir le score sur un modèle de centre déposé aux six mètres pour Monteiro, puis doubler la mise sur un caviar en profondeur et un ballon piqué parfaitement exécuté par Moreira. Une issue malheureuse pour Kassim Ahamada et consorts, ce dernier ayant la particularité d'avoir été dans le groupe des Comores lors de la dernière CAN. Le malheureux perdant a d'ailleurs préféré filer dès le coup de sifflet final et s'abstenir pour la cérémonie finale.Pour sa part, Stéphane David ou plutôt « Kara » comme tout le monde l'appelle ici, ancien sélectionneur de cette équipe cap-verdienne devenu adjoint, mesure pleinement son bonheur., confie le technicien, lors de la remise des prix. Une sorte d'aboutissement, de consécration du travail entrepris par la sélection cap-verdienne., développe Kara.Et ce dernier d’expliquer sa méthode de séduction :Le capitaine du Cap-Vert, Michel Monteiro, reçoit le trophée des mains de Jawed Ashraf. Son pays est invité d'honneur de cette édition 2022. L’Inde c’est le badminton, le kabaddi, mais surtout le cricket. Alors que vient-il faire dans un tournoi de foot ?, contredit l'ambassadeur.Un avis forcément partagé par Éric Rabesandratana, qui pourra reprendre du colombo !: 1. Cap-Vert, 2. Comores, 3. Martinique, 4. Madagascar, 5. Île-de-France, 6. Nouvelle-Calédonie, 7. Réunion, 8. Guadeloupe, 9. RISI Outre-Mer, 10. Mayotte, 11. Guyane, 12. Haïti.