Le match entre Vitória et le Sporting interrompu pour des scènes de violence en tribunes

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Opération coups de poing sans frontières.Alors que le monde des tribunes fait face à une recrudescence des lynchages et autres fusibles pétés depuis plusieurs semaines, au Mexique comme au Brésil , c'est l'Europe qui a repris timidement le flambeau ce samedi. À Guimarães, le dauphin de Porto, le Sporting CP se déplaçait à l'Estádio D. Afonso Henriques pour y défier le Vitória SC. Vainqueurs finalement 3-1, les Lions de Lisbonne venaient d'inscrire leur second pion lorsque, quelques minutes plus tard, ce qui s'apparente dans un premier temps à un mouvement de foule sur toute la tribune latérale faisant face à la présidentielle a eu lieu.Ainsi, à la 76, l'arbitre Fábio Veríssimo s'est vu dans l'obligation de stopper la rencontre durant plus de cinq minutes. Car en réalité, comme le montre le quotidien sportif O Jogo , un grand nombre de supporters des locaux se sont dirigés vers un même point névralgique au sommet de la tribune pour passer à tabac quelques, visiblement pas présents en parcage visiteurs. Une confusion s'est alors créée, avec des centaines de de spectateurs lambdas paniqués s'évertuant à quitter la zone sensible. La police a ensuite investi la tribune pour maîtriser les débordements.Les contours restent encore flous, et aucun bilan de blessés n'a pour l'heure été communiqué.