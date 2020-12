Le match entre l’OM et Lens encore reporté

JB

Ce match se jouera-t-il un jour ?Le match entre l’OM et Lens, déjà reporté à cause de la pandémie de Covid-19 qui avait durement touché les Lensois, sera finalement joué le 20 janvier au lieu du 3, comme fixé précédemment. André Villas-Boas poussait dans ce sens depuis plusieurs jours, et les Sang et Or avaient donné leur accord au club marseillais, il ne restait plus qu’à la LFP de trancher, chose faite ce lundi : «On assistera presque à un, le match retour étant fixé au week-end du 3 février.