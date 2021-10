Le match entre Haguenau et Bobigny (National 2) va finir devant les tribunaux

AB

Les valeurs du football.Le 8 octobre, Haguenau se déplaçait sur le terrain de Bobigny pour le compte de la 8journée de National 2. Une rencontre qui a vite tourné au pugilat. Juste avant la mi-temps, l'entraîneur du FC 93, Himed Hamma, se plaint auprès de l'arbitre qu'un penalty aurait été oublié. Le coach d'Haguenau Laurent Brengel serait alors intervenu et son homologue balbynien l'aurait menacé verbalement en voulant luiDes échauffourées s'en sont suivies dans le couloir des vestiaires entre tous les acteurs de ce match et les services de sécurité du stade ont dû intervenir pour empêcher des spectateurs de se mêler à la bagarre. Malgré cela, les dirigeants alsaciens accusent des stadiers de les avoir frappés et l'un des joueurs - Yann Diebold - assure avoir eu le tympan perforé. Malgré cela, le match a pu aller à son terme et l'équipe à domicile l'a emporté 2-1. Mais cette rencontre ne s'arrêtera pas là puisqu'elle se finira devant les tribunaux. Bobigny a décidé de monter un dossier pour se défendre et un montage vidéo des incidents est en train d'être monté.Dans les rapports de l'arbitre et de son délégué - que Le Parisien a pu se procurer -, il est écrit queLes Haguenoviens ont ensuite envoyé à la FFF une longue lettre contenant des témoignages, certificats médicaux et photos des joueurs touchés.Depuis, Himed Hamma s'est expliqué ce lundi sur Actufoot pour donner sa version des faits :. Puis il poursuit :En attendant la date du procès, les deux coachs ont été suspendus à titre conservatoire.