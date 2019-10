Le match cinglé du gardien de l'Hajduk

Na utakmici @hajduk i @nkslavenbelupo svjedočili smo zaista jednom od najčudnijih trenutaka na nogometnih travnjacima Prve HNL ? pic.twitter.com/KLZ27TvUeX — Nogomet+ (@NogometPlusNet) October 26, 2019

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Drôle de Jojo.Dans le cadre de la treizième journée du championnat croate, le HNK Hajduk Split recevait sur sa pelouse le Slaven Belupo. Une rencontre qui a sans doute vu naître la plus belle boulette de l’année. À l'image d'Anthony Lopes ce mardi en C1, le gardien local a effectué une désastreuse relance pleine axe qui méritait une belle sanction. Ayant bien senti le coup, l'un de ses adversaires a repris le ballon sans contrôle et l'a envoyé au fond des filets. Du moins, c'est ce que tous les joueurs du Slaven pensaient.Mais Josip Posavec, portier de l'Hajduk Split, a miraculeusement sauvé les siens et a relancé le ballon, alors que l'ensemble de ses adversaires commençaient à célébrer leur (non) but. Une remontée de balle en quatrième vitesse qui a ensuite permis à Josip Juranović de glisser tranquillement le cuir dans le but adverse, déserté par un gardien bien trop occupé à festoyer avec son banc de touche.Tel est pris qui croyait prendre.