Le match Brésil-Argentine à rejouer

On prend les mêmes et on recommence.Le 5 septembre 2021, après seulement cinq minutes de jeu dans un match de qualification pour la prochaine Coupe du monde , les 22 acteurs étaient invités à regagner les vestiaires dans une confusion totale. Agence de vigilance sanitaire brésilienne et forces de l’ordre tiraient alors un trait sur une rencontre opposant les deux rivaux ancestraux d’Amérique du Sud. La cause ? Quatre joueurs argentins venus d’Angleterre accusés de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire.Dans un communiqué, la FIFA a décidé de sanctionner les deux fédérations :(environ 48000 euros)Magnanime, l'institution a tout de même consenti à, ainsi que. L’ensemble des autres rencontres ayant eu lieu, le classement est déjà figé et le duel opposantetfera plutôt office de match de gala. Onéreux, mais de gala quand même.Neymar vs Messi, même en beach soccer on prend.