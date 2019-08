Face à Reims, le Marseille nouveau se flingue à l'ancienne

Il y a deux ans, Boulaye Dia jouait en National 2. L'année dernière, Marseille pataugeait dans le marasme. Aujourd'hui, l'un a laissé l'autre dans le pétrin (0-2), s'offrant à lui et à son Stade la perspective d'un avenir doré. Trajectoires croisées ? Même pas, puisque de trajectoire l'OM n'en a pas, plongé dans l'immobilisme.

Souviens-toi l'été dernier

Retour vers le passé

Marseille (4-3-3) : Mandanda - Amavi, Caleta-Sar, Kamara, Sakai - Luiz Gustavo, Strootman, Sanson (Chabrolle, 73e) - Payet, Radonjic (Sarr, 59e), Germain (Benedetto, 73e). Entraîneur : André Villas-Boas



Reims (4-2-3-1) : Rajkovic - Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket - Romao, Chavalerin - Doumbia (Suk, 78e), Dingomé (Mbuku, 73e), Oudin (Konan, 85e) - Dia. Entraîneur : David Guion.

Par Eric Carpentier

On l'attendait, cette première ! Un entraîneur séduisant et un effectif stable pour la sortie inaugurale : alors, nouvelle saison pour nouveaux objectifs ? Au risque de se précipiter, la réponse est oui : oui, le Stade de Reims a tout pour faire mieux que confirmer son bel exercice passé ! Des joueurs, un collectif et des idées, la team Guion a quelque chose en elle. Ah, et l'OM ? Disons que les ouailles de Rudi G... pardon, André Villas-Boas, ont souffert de la comparaison avec leurs visiteurs de l'après-midi. Pourtant, eux aussi s'avançaient avec un effectif inchangé. Et c'est bien là le plus inquiétant : quelle que soit la voix sur le banc, le jeu reste aussi triste qu'une garrigue calcinée. Et encore, pompier Mandanda a retrouvé l'usage de sa grosse lance.Plus de Balo et pas encore de Dario devant, mais une nouvelle sono pour cracher l'éternel Van Halen et une ambiance pleine d'espoir au coup d'envoi fictif donné par Mamadou Niang. Sauf que ce sont les Rémois qui envoient du jeu d'entrée, avec un joli triangle Dia – Dingomé – Doumbia qui oblige Mandanda à montrer les pecs dès la deuxième minute. Premier mouvement d'un acte mené en vieux routiers par les partenaires de Romao, entre sérénité individuelle (Hassane Kamara à gauche, patron) et intelligence collective. C'est encore Mandanda qui doit éviter la punition sur une belle frappe en angle fermé de Dia après la demi-heure. Ou Caleta-Car qui peut remercier M. Brisard de son indulgence avant la pause, alors que le contact en dernier défenseur sur Dia avait la couleur du rouge. Derrière, seule recrue sur le pré au coup d'envoi, Predrag Rajkovic rend hommage à Andreas Köpke d'une sortie autoritaire des poings sur le premier corner olympien. Plus ou moins tout ce qu'il aura à faire pendant 40 minutes.Forcément, puisque l'OM joue sans idée. Peu de pressing, pas de mouvement et aucun soutien, les banderilles sont molles et trop souvent lancées dans l'axe du bloc rémois, dans un fauteuil pour écarter les Olympiens comme des mouches. Brouillon, Sanson qui flingue un contre au quart d'heure de jeu. Fantôme, Payet coincé à gauche. Déséquilibré, Strootman très haut, trop haut. Cartonné, Kamara à la faute sur Doumbia à la demi-heure. Perdu, Radonjic bien loin d'un Thauvin. Et Germain ? Rien, tout simplement. En résumé, l'OM nouveau ne nous offre que deux plaisirs : Mandanda qui a retrouvé le mode d'emploi de son poste et le souvenir de l'été 2018, quand les bulles de la deuxième étoile pétillaient encore dans les yeux.Mais ça va aller mieux, ce n'était qu'un retard à l'allumage ! C'est du moins le message envoyé par Payet (première frappe cadrée, 53) et surtout Strootman, en même temps qu'une sacoche, seul face à Rajkovic, sur l'arête visiteuse. Las, l'encre n'est pas sèche que tout est déjà à jeter à la poubelle. Parce qu'en matière de mot d'amour, Boulaye Dia n'a pas besoin de brouillon sur l'action suivante. Percussion, relais soyeux avec Dingomé, conclusion en force, tout est bon dans ce pion (0-1, 58). L'OM est mené, il faut réagir. Radonjic sort pour Sarr (ça ne changera rien) et surtout, un quart d'heure plus tard, Benedetto remplace Germain (sous les sifflets). Il faut que tout change pour que rien ne change : à peine plus dangereux, l'OM se fait finalement punir à la dernière minute. Par qui ? Par Dia pardi, cette fois à la passe pour foutre le Suk en orbite et dans le Vélodrome (0-2, 90). On y est : défaite à domicile, chants hostiles et sifflets. Marseille, bienvenue dans le passé.