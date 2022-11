Le Maroc résiste à la Croatie

Dans un match aussi serré qu'indécis, le finaliste du dernier Mondial a concédé le nul face aux Lions de l'Atlas. Mais si la Croatie a plutôt dominé, le Maroc n'a absolument pas démérité. Un point partout, place à la suite.

Un seul tir cadré, mais un suspense entier

Des occasions pour chacun, mais pas de but

Maroc (4-3-3) : Bono - Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui (Attiyat-Allah, 60e) - Amrabat, Ounahi (Sabiri, 82e), Amallah - Ziyech, En Nesyri (Hamdallah, 81e), Boufal (Ezzalzouli, 65e). Entraîneur : Regragui.



Croatie (4-3-2-1) : Livaković - Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modrić, Brozović, Kovačić (Majer, 79e) - Vlašić (Pašalić, 46e), Perišić (Oršić, 90e) - Kramarić (Livaja, 71e). Entraîneur : Dalić.

Par Florian Manceau

C'était une énigme, voire un vrai mystère. Au petit jeu des pronostics, il était ainsi très difficile de trouver le vainqueur de cette opposition ou d'indiquer un score avec grande certitude. La réalité du terrain, elle, a confirmé cette impression qui flottait avant le coup d'envoi : à l'occasion de la première journée du groupe F de la Coupe du monde, le Maroc et la Croatie n'ont pas pu se départager et se sont quittés sur un résultat vierge de but. Parfaitement organisés, les Lions de l'Atlas ont fait davantage que résister et ont mérité ce point précieux. En face, la bande de Modrić aurait sûrement pu faire mieux... sans pour autant avoir beaucoup de regret, et gardant une certaine sérénité pour la suite. Bref, tout reste à faire.Plus de 60% de possession de balle, mais seulement une frappe cadrée. Cinq tirs tentés, mais aucun dans la cible. Telles sont les statistiques paradoxales observées en première mi-temps de la part des deux équipes, concernant respectivement la Croatie et le Maroc. C'est dire le peu de travail que les gardiens ont à se mettre sous la dent, et pourtant, ils ne s'ennuient pas. Car au stade Al-Bayt, les débats sont très équilibrés, et le suspense reste entier. Et si les Lions de l'Atlas mettent l'intensité qu'il faut pour se montrer au niveau, ce sont leurs adversaires qui se procurent les meilleures occasions : les tentatives de Modrić ou Perišić loupent les cages de Bono de peu, et le portier évite surtout l'ouverture du score de Vlašić juste avant la pause grâce à un arrêt décisif.Ce même Vlašić qui, touché au mollet, doit laisser sa place à Pašalić dès l'entracte. Le Croate est rapidement rejoint aux vestiaires par Mazraoui, lui aussi blessé alors que sa tête vient de tester les gants de Livaković pour la première fois de la rencontre. Il n'empêche, ces remplacements ne changent pas énormément de choses à la physionomie de la rencontre, et le second acte demeure particulièrement indécis. Dès lors, des interrogations apparaissent : le finaliste du dernier Mondial va-t-il se détacher à l'expérience, ou le Maroc peut-il au contraire créer la surprise de ce mercredi ? Hakimi croit répondre à cette question sur coup franc, mais le dernier rempart ennemi s'interpose encore. En-Nesyri, quant à lui, sauve son camp devant Pašalić pendant que Bono voit une tête flirter avec son montant. Finalement, aucune réalisation n'est marquée et tout le monde prend son point. En pensant très fort au chemin à parcourir pour les huitièmes.