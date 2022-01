Le Maroc éteint le Malawi pour se hisser en quart de finale

Maroc (4-4-2): Bounou - Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina - Louza (Barkok, 80e), Amallah, S.Amrabat, Boufal (El-Haddadi, 80e) - El Kaabi (Mmaee, 53e), En-Nesyri (Aboukhlal, 88e). Sélectionneur: Vahid Halilhodžić.



Malawi (4-4-2): Thomu - Sanudi (Davie, 79e), Chaziya, Chembezi, Chirwa - Mhone (Phiri, 45e), Idana (Ngalande, 79e), Banda, Madinga (Fodya, 78e) - Muyaba (Mbulu, 46e), Mhango. Sélectionneur: Mario Marinică.

Le Maroc a souffert pour se défaire du Malawi dans le stade Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. Mais en fin de compte, les Lions de l'Atlas ont fait le travail.Avec 78% de possession de balle et douze tirs tentés au cours de la première période, les hommes de Vahid Halilhodžić ont bien cru être mené à la pause. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que le pétard de plus de quarante mètres de Gabadinho Mhango a lobé Yacine Bounou pour permettre aux Flammes d'ouvrir le score à la surprise générale. Après ce but venu d'ailleurs , le Maroc a poussé pour égaliser. La frappe puissante d'Imrân Louza a été repoussée par Charles Thomu (16), puis Youssef En-Nesyri a été trop imprécis sur un tir en pivot (20). Si l'intenable Mhango croise trop sa tentative sur une contre-attaque éclair (23), Thomu a continué son festival en détournant le coup franc d'Achraf Hakimi (28), puis en mettant le latéral droit du Paris Saint-Germain encore en échec grâce à une parade repoussée sur son poteau (41). Entre temps, Romain Saïss avait même touche la barre transversale (34).Alors, comment faire pour inverser le mauvais sort ? Fort heureusement, les Marocains ont pu compter sur un but dans les arrêts de jeu grâce à une puissante tête d'En-Nesyri, bien servi sur un centre de Selim Amallah. Avec cette égalisation, le Maroc s'est libéré et Sofiane Boufal a continué de provoquer une défense malawite à la peine. Suite à une faute sur Amallah, Hakimi a tenté une nouvelle fois sa chance sur coup de pied arrêté pour planter un deuxième but décisif grâce à une délicieuse frappe en lucarne. Devant au tableau d'affichage, le Maroc a poursuivi sa domination et En-Nesyri a frôlé le doublé sur un service d'un bon entrant Ryan Mmaee (77). Malgré la sortie de son buteur en fin de match, les Marocains ont contrôlé les dernières minutes pour se hisser en quart de finale de la compétition.Le Maroc attend désormais son adversaire, à savoir la Côte d'Ivoire ou l'Egypte, dimanche prochain à 17 heures.