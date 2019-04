Le Maroc et le Sénégal suspectent des fraudes

A.B.

L'âge de la discorde.Les fédérations marocaines et sénégalaises ont déposé des réserves contre le Cameroun et la Guinée , à propos de l’âge de plusieurs joueurs.Les Marocains et les Sénégalais, dominés respectivement par le Cameroun (1-2) et la Guinée lors de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, ont déposé chacun une réserve. Les premiers s’interrogent sur l’âge réel Aliom Saïdou, les seconds sur ceux d’Aboubacar Conté et Ahmed Keïta. Des soupçons qui ont incité les fédérations camerounaise et guinéenne à réagir, afin de nier toute fraude.Pour rappel, plusieurs joueurs avaient été exclus avant le début de la compétition, qui se déroule en Tanzanie , dont trois camerounais et deux guinéens…