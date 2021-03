Le Maroc et la Mauritanie se quittent dos à dos

Mauritanie (4-4-2) : N.Diaw - Abeid, Diarra, B.N'Diaye (Ousmane, 82e), M. Diaw - M.El Hacen (Coulibaly, 81e), K.Camara, Dellahi, Mahmoud (Diop, 91e) - A.Kamara (Diakité, 68e), M.Khalil (Tanjy, 68e). Sélectionneur: Corentin Martins.



Maroc (4-2-3-1) : Bounou - Hakimi, Feddal, Saïss, Masina - Jabrane (Amrabat, 46e), Barkok - Ziyech (Rahimi, 88e), Amallah (El-Arabi (81e), El Haddadi - En-Nesyri. Sélectionneur: Vahid Halilhodžić.

Les Lions de l'Atlas sont restés sages.Officiellement qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations grâce au match nul dans l'après-midi entre le Burundi et la République centrafricaine (2-2), le Maroc n'avait plus d'obligation de résultat face à la Mauritanie pour valider son billet pour le Cameroun en janvier prochain. À Nouakchott, les hommes de Vahid Halilhodžić ont passé une première période très calme et ont laissé l'opportunité aux Mauritaniens, deuxièmes du groupe E au coup d'envoi, de s'offrir le leader de la poule afin de potentiellement prendre trois points d'avance sur le Burundi avant la dernière journée.Mais dans les faits, Yacine Bounou n'a pas été inquiété. Seuls les premiers pas de Munir El Haddadi et d'Adam Masina en sélection marocaine ont illustré ce premier acte. Très longtemps soporifique, la rencontre va se décanter dans les dernières minutes, lorsque Moctar Sidi El Hacen manque de dévier la trajectoire du ballon pour ouvrir le score (80). Un frisson passe sur l'échine des visiteurs, mais la Mauritanie ne parvient pas à faire la différence malgré une défense en béton. Comme au match aller, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge.La dernière journée de ce groupe E sera donc décisive pour attribuer un deuxième ticket pour la CAN : la Mauritanie devra l'emporter contre la République centrafricaine, mais Geoffrey Kondogbia et consorts pourront également se qualifier s'ils s'imposent à domicile et que dans le même temps, le Burundi ne s'impose pas au Maroc. Un beau suspense en perspective.