Le Maroc s'offre le Ghana grâce à Boufal

Boufal crucifie Wollacott

Bounou - Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina - Mmaee - Ounahi (Amrabat, 90e), Amallah, Louza (Tissoudali, 78e), Boufal - Aboukhal (Rahimi, 90e). Entraîneur : Vahid Halilhodžić.



Wollacott - Yiadom, Amartey, Djiku, Baba - Partey (Boakye, 90e+1), Iddrisu - Paintsil (Fatawu, 86e), A. Ayew, Sulemana (Kyereh, 86e) - J. Ayew (Tetteh, 86e). Entraîneur : Milovan Rajevac.

Pour inaugurer ce groupe C, la poule de la mort de cette CAN 2021, Marocains et Ghanéens n’ont pas été franchement flamboyants. C’est simple : il y a quasiment eu autant d’occasions dans cette partie que de spectateurs dans les travées du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. C’est-à-dire très peu. Les Lions décimés par la Covid, lesemmenés par un groupe dans lequel une grosse partie découvre cette compétition, il ne fallait pas non plus s’attendre à un miracle. La première période n’est qu’un round d’observation de 45 minutes entrecoupé de tacles, de coups de sifflet, et donc de coups de pied arrêtés. C’est d’ailleurs sur un coup franc que les Marocains nous gratifient de la meilleure (seule) occasion du premier acte. Complètement excentré à gauche, mais aux abords de la surface, l'Angevin Sofiane Boufal centre très fort et la déviation de la tête de l'ancien Angevin Romain Saïss envoie le ballon au-dessus de la barre (40). Si le joueur de Wolverhampton n’avait pas effleuré la balle, l'ancien Lillois aurait peut-être ouvert le score.La seconde période est un peu plus relevée techniquement et en matière d’intentions, même s’il n’y a pas une myriade d’occasions à se mettre sous la dent. Ce qui met encore plus en valeur la parade sublime de Yacine Bounou lorsqu'il sort de sa lucarne une frappe brossée de Joseph Paintsil (73). Déjà tout proche d’ouvrir la marque en fin de première période, c’est finalement dans les derniers instants de la rencontre que Sofiane Boufal débloque le tableau d’affichage. Il profite d’une percée d’Aboukhlal dans la surface pour crucifier Wollacott et offrir la victoire au Maroc dans ce qui ressemblait déjà à la finale du groupe C. Romain Saïss est ensuite tout proche de sceller le succès des hommes de Vahid Halilhodžić, mais encore une fois, sa tête fuit le cadre (87). Ce sont donc les Lions de l’Atlas qui prennent les commandes de cette poule.