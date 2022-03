Le Maroc croque la RDC et verra le Qatar !

Maroc (5-3-2) : Bono (Munir, 43e) - Hakimi, El Yamiq (S. Mmaee, 8e), Saïss, Aguerd, Masina - Amallah, Amrabat, Ounahi - Tissoudali, El Kaabi. Sélectionneur : Vahid Halilhodžić.



RD Congo (3-4-3) : Kiassumbua - Tisserand, Mbemba, Luyindama (Kakuta, 46e) - Amale, Kayembe, Bastien (Bongonda, 77e), Masuaku - Wissa (Malango Ngita, 77e), Bakambu, Meschack. Sélectionneur : Héctor Cúper.

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De Casablanca à Doha, il n’y a qu’un pas.Si le voyage à Yaoundé pour la CAN avait été semé d’embuches et compliqué, les Lions de l'Atlas ont pris la route du Qatar sans la moindre difficulté. Dominateurs de bout en bout, les hommes de Vahid Halilhodžić se sont facilement défaits des Léopards (4-1) devant les 60 000 Marocains du stade Mohammed-V pour composter leur ticket pour la prochaine Coupe du monde. La deuxième qualification consécutive pour la plus belle des compétitions internationales.Le suspense n’aura duré que vingt minutes. Et c’est un pensionnaire de la Ligue 1 qui a décidé de le tuer. D’une frappe sèche aux abords de la surface de réparation, Azzdine Ounahi n’a laissé aucune chance à Joel Kiassumbua. En avance dans tous les duels, plus justes techniquement et surtout très haut sur le terrain à la perte de la balle, les Marocains ont profité d’une grosse erreur de Christian Luyindama pour doubler la mise. Au retour des vestiaires, le joueur du SCO d’Angers plante le troisième but de la rencontre sur le huitième tir cadré du Maroc. Hakimi a ensuite profité d'une remise dans l'axe du portier congolais sur une énième frappe d'Ounahi pour participer à la fête. La sublime demi-volée de Malango Ngitaen fin de rencontre restera anecdotique.Reçu quatre sur quatre !