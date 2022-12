Le Maroc, bien plus qu’un mur

Solide défensivement et deuxième nation qui a le moins touché le ballon depuis qu'elle est arrivée au Qatar, le Maroc sait aussi exploser en transition et résister à la pression. Son match face au Portugal a notamment montré tous ses visages. L'équipe de France, qui retrouve les Lions de l'Atlas, mercredi soir, en demi-finales du Mondial, est prévenue.

Une armée de ratels

Première séquence face à l’Espagne où l’on voit d’abord le rôle essentiel d’En-Nesyri pour fermer l’accès à la sentinelle adverse (ici Sergio Busquets)...





... mais aussi pour orienter la relance adverse.





Alors que Pedri a décroché à gauche de Laporte, Ounahi va orienter à son tour sa course pour fermer toute passe intérieure alors que Ziyech s’est déjà recentré. Pedri ne peut donc ressortir que par l’axe.





Sous la pression, le ballon revient dans les pieds de Rodri, ce qui fait alors bondir Amallah alors qu’Amrabat sécurise dans son dos...





... le ballon va atterir dans les pieds de Llorente, ce qui sortir Boufal. Amallah reprend sa position : l’Espagne n’arrive pas à progresser.





Elle va alors repartir de l’autre côté et se retrouver dans la même situation...





... relançant l’accordéon marocain...





... jusqu’à logiquement...





... se casser les dents.





On a retrouvé ce cocktail face au Portugal, avec ici Amallah qui sort sur Rúben Neves...





... le ballon va atterir dans les pieds de Bruno Fernandes qui va tenter de percer en solitaire et se faire enfermer. Boufal est à l’affût et fera reculer le Portugal...





... puis, En-Nesyri va remettre un coup de pression après une sortie d’Amallah...





... suivi par Boufal alors que tout est compensé.

Un triangle Hakimi-Ounahi-Ziyech dévastateur

Première séquence pour mettre en lumière le trio Hakimi-Ounahi-Ziyech face au Portugal...





... avec un Hakimi rentré intérieur, un Ounahi qui s’en sert comme appuis alors que Ziyech arrive...





... sous la pression portugaise, le Maroc a su rigoler et souvent trouver Amrabat face au jeu.





On les a retrouvés moins de dix minutes plus tard après un contre-pressing féroce...





... derrière lequel Hakimi a été placé face au jeu pour trouver Ounahi dans l’espace libéré par la course sans ballon de Ziyech...





... le milieu du SCO va alors percer, décaler Ziyech...





... Hakimi n’a pas déconnecté de l’action et ouvre à son tour un espace, mais Ziyech ne va pas réussir à cadrer sa frappe.





Enfin, la séquence du but inscrit face au Portugal avec, au départ, cette superbe passe d’Amrabat vers Ounahi alors que Ziyech est venu à l’intérieur...





... après une conduite incurvée, il va toucher Ziyech dans le dos de la pression portugaise...





... qui va ensuite pouvoir tourner le jeu vers Boufal...





... alors qu’Ounahi va venir se connecter à son coéquipier de club. Derrière, Attiat-Allah va réussir à toucher la tête d’En-Nesyri.

Par Maxime Brigand, à Doha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Walid Regragui croise les bras et lève le voile. Il avertit quand même les curieux : attention,. Puis, il se lance :(75,8% en moyenne lors de ce Mondial 2022)En arrivant au Qatar il y a quelques semaines après seulement un peu plus de 70 jours passés dans le costume de sélectionneur du Maroc , Regragui avait ce premier objectif : que ses Lions soient unis en toutes circonstances et qu’ils avancent en wagon à chaque voyage. Le premier tour du Mondial avait donné un premier aperçu positif, le second, marqué par deux victoires historiques - une face aux tirs au but contre l’Espagne, une face au Portugal en 90 minutes -, est déjà venu que le confirmer. Son premier défi est réussi.Il est réussi car, s’il a déjà été envoyé dans les livres d’histoire aux côtés de la Grèce d’Otto Rehhagel victorieuse de l’Euro 2004, le Maroc est un modèle d’animation sans ballon. Mais pourquoi ? Pour trois raisons : parce que Yassine Bounou, haut classé parmi les gardiens les plus décisifs du Mondial, n’a jusqu’ici encaissé qu’un but - inscrit par Nayef Aguerd contre son camp lors du match face au Canada -, parce que son bloc médian-bas n’a jamais été étiré verticalement sur plus de 24 mètres (face à l’Espagne, il a même battu des records de compacité : il a étiré sur une hauteur de 16 mètres en bloc bas et sur 19 mètres en bloc médian), et, surtout, parce qu’il a tout fait depuis cinq matchs sauf se replier passivement devant sa surface. Ce Maroc est aujourd’hui bluffant car ses différents boutons ne se détachent jamais. Regragui n’a pas construit qu’une équipe : il a monté une armée de ratels, qui, à l’aide d’un 4-1-4-1 très agressif, bannit le moindre centimètre de liberté à ses adversaires et a tiré un trait sur l’à-peu-près dans tous ses mouvements défensifs. On l’a encore vu face à l’Espagne et au Portugal.Ce qui frappe est évidemment l’implication mise par la totalité des joueurs marocains, mais surtout celle mise par les créatifs (Boufal, Ounahi et surtout Ziyech), ce qui n’affecte pas leur rendement avec ballon. Bien au contraire : de leur connexion au bloc lors des phases sans ballon dépend leur puissance lors des phases avec ballon. Il faut ici souligner le fait que le Maroc a toujours su se mettre dans une situation de maîtrise des scénarios et n’a jamais été mené dans ce Mondial, ce qui l’a aidé à mettre en place l’autre partie de son projet : son explosion à la récupération du ballon grâce à un calme étourdissant montré au moment de s’extirper du pressing adverse. Après le succès face au Portugal , on a ainsi entendu Walid Regragui dire :Si son Maroc a eu du mal à bavarder dans la longueur depuis le début de la Coupe du monde (moins de trois passes réussies par minute), notamment face à l’Espagne et au Portugal, il a quand même réussi à sortir plusieurs séquences assez fabuleuses sous pression, principalement à l’aide d’un triangle Hakimi-Ounahi-Ziyech plutôt très pote avec le ballon et capable de rapidement placer le cerveau du réacteur - Soyan Amrabat - face au jeu et/ou d’envoyer une diagonale côté posé vers un Sofiane Boufal qui est jusqu’ici le troisième meilleur dribbleur du tournoi (le Maroc est d’ailleurs l’une des équipes qui réussit le plus de dribbles par match depuis le début du Mondial) et sait s’amuser dans la densité (il l’a, par exemple, montré autour de la 20minute face au Portugal en obtenant une faute après un double contact).Plusieurs mouvements de ce type ont été vus face au Portugal et ce dans la zone la plus vulnérable de l’équipe de France, ce que le match contre l’Angleterre, lors duquel Bukayo Saka a notamment fait tourner la tête de Theo Hernandez, n’est pas venu contredire. Azzedine Ounahi, atout majeur de ce Maroc, en a évidemment été un acteur principal (encore douze bornes avalés contre le Portugal, une cinquantaine de ballons touchés, des dribbles passés, un paquet de ballons remontés dans le camp adverse...) en compagnie d’un Ziyech détecteur de zones hors pair et générateur de stress permanent grâce à sa position de faux pied qui lui permet, comme à Boufal, de rentrer mettre du bordel à l’intérieur. Reste maintenant plusieurs questions : le Maroc, qui ne sait toujours pas s’il pourra compter sur Romain Saïss, aura-t-il récupéré des efforts fournis ? Nayef Aguerd, brillant lors du premier tour et contre l'Espagne, sera-t-il remis sur pied ? Cette bande pourra-t-elle répliquer ses circuits face à une équipe de France qui aime abandonner le contrôle du ballon et attendre ses proies ? Et comment se comportera-t-elle en cas de scénario contraire ? Dans la foulée de la victoire face à la Belgique, Regragui n’avait pas tourné autour du pot :Pas que : oui, si ce Maroc, qui a su régler ses problèmes vus sur coups de pied arrêtés lors du début de la compétition et qui est sans doute le collectif - au sens premier du terme - le plus impressionnant de la compétition, adore repousser les vagues, il sait aussi en engendrer. Mais jusqu’à quand ?