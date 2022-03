Le Maroc arrache un nul inespéré à Kinshasa

RD Congo (4-4-2) : Kiassumbua - Amale, Mbemba, Luyindama, Muzinga - Akolo (Bolasie, 67e), Kayembe, Bastien, Wissa (Bongonda, 75e) - Bakambu (Bokadi, 88e), Mbokani (Malango, 67e). Sélectionneur : Héctor Cúper.



Maroc (3-5-2) : Bono - S. Mmaee, Saïss, Aguerd - Hakimi, Louza (Fajr, 84e), Amrabat, Amallah (Boufal, 90e), Masina (Alakouch, 84e) - En-Nesyri (Tissoudali, 70e), R. Mmaee (El Kaabi, 71e). Sélectionneur : Vahid Halilhodžić.

AL

Longtemps inoffensif et inexistant à Kinshasa, face à la République démocratique du Congo, le Maroc est parvenu à marquer un but miraculeux qui pourrait peser très lourd en vue de la qualification au Mondial 2022 (1-1).Sur la pelouse synthétique de leur Stade des Martyrs, les Léopards ont eux démarré tambour battant, avant de cruellement manquer de tranchant. Lancé côté gauche, Yoane Wissa repique sans être attaqué et voit sa frappe assez largement détournée dans ses propres cages par Romain Saïss (). Pour sa troisième sélection (et déjà son deuxième pion), l'ancien Lorientais est le leader d'attaque de la RDC, aux côtés de Cédric Bakambu. Mais les deux hommes manquent encore d'automatismes, preuve en est cette énorme opportunité bazardé par le second, après une passe dans le mauvais timing du premier (29), laissant Masina dégager en catastrophe.Alors que Vahid Halilhodžić s'obstine à garder ses onze titulaires sur le terrain jusqu'à la 70, Wissa remet ça, mais son enroulé fuit le cadre pour un demi-orteil (49). C'est pourtant bien du banc des Lions de l'Atlas que vient le salut du coach bosnien : après un tacle salvateur de Saïss dans sa surface, une longue ouverture trouve El Kaabi, dont la remise de la tête fait office de galette pour un autre entrant, Tarik Tissoudali (). Inespéré, étant donné le penalty envoyé dans le fleuve Congo par Ryan Mmaee (54), et le déchet technique affolant côté Maroc.Une dernière horizontale de Bono devant Bakambu permet au Maroc de partir avec la première chance mardi, lors du match retour à Casablanca.