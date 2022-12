Le Maroc accueillera la Coupe du monde des clubs 2022

Confirmed The FIFA Council has announced that Morocco will host the 2022 #ClubWC! pic.twitter.com/y6p0EBYovP — FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022

Pour une fois que la FIFA a une bonne idée...Lors d’une conférence de presse organisée à Doha ce vendredi, le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé que le Maroc avait été choisi pour être le pays hôte de cette compétition qui aura lieu du 1au 11 février prochain. C’est la troisième fois que le Mondial des clubs se déroule dans le pays d’Achraf Hakimi, après les éditions 2013 et 2014. Le tournoi rassemblera les vainqueurs de chaque compétition continentale, ainsi qu’un représentant local, qui devrait être le Raja Casablanca. Parmi les sept équipes, qui ferrailleront pour succéder à Chelsea, le tenant du titre, on connaît l’identité de cinq d’entre elles : le Real Madrid, Flamengo, les Seattle Sounders, Auckland City et le Wydad Casablanca. Reste à déterminer le vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC 2022.Cette Coupe du monde des clubs pourrait être l'une des dernières à avoir le format à sept équipes Quand on voit la ferveur des fans marocains, on a hâte.