Le Maroc a pris ses précautions avant de partir pour la CAN

Our Atlas Lions have arrived safely in Yaoundé! pic.twitter.com/xtiWO78UBG — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 2, 2022

GJ

On n’est jamais trop prudent.Pour éviter tout risque de contamination à la Covid ou tout autres mésaventures, la sélection marocaine a décidé de prendre toutes les précautions possibles avant le début de la Coupe d’Afrique des nations. Ce lundi, les Lions de l’Atlas sont arrivés au Cameroun avec pas moins de cinq tonnes de matériel et de provisions. Dans leurs valises, les Marocains ont ainsi apporté leur propre eau potable pour toute la durée de la compétition, de quoi désinfecter tout leur hôtel mais également.. des matelas pour l’ensemble des joueurs et du staff.La délégation du Maroc a également amené avec elle une équipe de cuisiniers et du personnel marocain qui remplacera celui de l’hôtel de Yaoundé dans lequel est établi leur camp de base. L’équipe de Vahid Halilhodžić affrontera les Comores, le Gabon et le Ghana lors de la phase de groupes de cette CAN.À deux doigts de demander à leurs adversaires de jouer avec des masques.