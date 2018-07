24 heures chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

145

Par Antoine Donnarieix

C’est le gros boum aux États-Unis d’Amérique, et pour une fois, ce n’est pas Donald Trump qui fait la Une de la presse nationale. Avec la discrétion la plus maximale, LeBron James débarque à l’aéroport de Los Angeles dans son jet privé tandis qu’un hélicoptère de la LAPD est là pour vérifier que leatterrit en lieu sûr. Pendant ce temps-là, les Japonais finissent de nettoyer leur vestiaire à Rostov-sur-le-Don avant de quitter la Russie comme des princes.Visiblement agacé par cette surmédiatisation autour des Lakers, les Golden State Warriors contre-attaquent : pivot des Pelicans de la Nouvelle-Orléans depuis deux saisons, DaMarcus Cousins rejoint l’armée dirigée par Steve Kerr et rend la conférence Ouest encore un peu plus déséquilibrée. Et le foot dans tout ça ? Les transferts s’agitent aussi : CR7 songerait à quitter le Real Madrid et serait en bonne voie pour s’engager avec la Juve. Il est sûr de vouloir quitter le club, Gianluigi Buffon Si les matinales des radios françaises sont très classiques pour démarrer la journée, celle de la Cadena Ser en Espagne est un peu plus sentimentale. María Juncal, mère du buteur Iago Aspas , raconte comment le penalty raté de son fils a été vécu. «» Bel instinct maternel.Retour en Californie : 2000 pompiers sont mobilisés pour un feu déclaré le 30 juin après-midi à l’ouest de Sacramento. Les flammes ont déjà dévasté plus de 24300 hectares de végétation. Lui aussi en Californie, Zlatan Ibrahimović prend une douche glacée à la suite des propos de Karl-Johan Johnsson : «» Le melon frais, c’est toujours plus savoureux.Avant le choc contre la Colombie prévu ce soir, les Anglais achètent leavec une couverture qui flirte avec la ligne blanche : «» En France, l’autopsie du corps de Maëlys, qui a subi plusieurs fractures, ne colle pas avec la version de Nordahl Lelandais qui estime lui avoir donné un seul coup de poing. En comparaison, les Unes polémiques ne sont pas si graves...Après avoir décidé de supprimer son post Instagram de soutien à Redoine Faïd, évadé de la prison de Réau en Seine-et-Marne, Béatrice Dalle s’excuse en direct sur RTL. «» Sans bruit au milieu de ce Mondial qui prend toute la place dans la planète football, Kevin-Prince Boateng s’engage à Sassuolo.Chambrage de haute volée à Strasbourg, où la ville décide d’installer son écran géant dans le jardin franco-allemand des Deux-Rives. Le but ? Mater peinard le quart de finale de l’équipe de France contre l’Uruguay d’abord, et rappeler aux champions du monde en titre que leur équipe passe au second plan ensuite. Pendant ce temps-là sur Facebook, un bug permet à des personnes bloquées de parler à leurs bloqueurs. C’est l’heure de dire toutes ses vérités à son ex.À la suite des dossiers Aquarius et Lifeline, la France se dit prête à accueillir 132 réfugiés, essentiellement érythréens et soudanais. Ils devraient arriver «» sur le territoire, d’après le directeur de l’Ofpra Pascal Brice. Beaucoup moins chaleureux, l’accueil réservé par les ravisseurs du père d’Obi Mikel avant France-Argentine. «(...)À l’heure du café, lesse préparent à faire tomber le dernier champion du monde en lice dans cette partie de tableau. Le match se déroule à Moscou, et les supporters de lasont déjà sûrs de leur force : ils rempliront les trois quarts de l’enceinte moscovite, soit environ 30000 places. Le public anglais sera donc en infériorité numérique, et c’est assez exceptionnel pour être souligné.Alors que la Suède et la Suisse se battent bientôt pour une place en quarts de finale du Mondial, l’Uruguay et la France sont déjà lancés dans la bataille pour s’inviter dans le dernier carré. En conférence de presse, Luis Suárez préchauffe Antoine Griezmann . «» Heureusement que Suárez et Grizou ne joueront pas ensemble au Barça l’an prochain, hein.De son côté, la direction de l’Atlético de Madrid fait dans l’émotionnel : les anciens sièges du Vicente -Calderón, en passe d’être détruit, sont offerts gratuitement aux socios du club habitués à s’asseoir sur le même numéro de chaise pendant toutes ces années sur les bords du Manzanares. De l’autre côté, Sophie Turner, alias Sansa Stark dans, annonce que les derniers épisodes de la série culte diffusés en 2019 seront «» . Fin duSeules dix-sept secondes suffisent à Xherdan Shaqiri pour armer une première frappe lointaine contre la Suède. Pour Souad Abderrahim, ce sont quatre voix qui la font entrer dans l’histoire. Grâce à sa victoire à 26 votes contre 22 pour son adversaire Kamel Idir, la Tunisienne devient la première femme maire de Tunis. «» , explique la femme de 53 ans, jusque-là gérante d’une entreprise pharmaceutique.Rien à se mettre sous la dent dans ce huitième de finale où la Suède domine les débats, mais bute sur un gros Yann Sommer . Et alors que Toni Kroos semble vouloir quitter la sélection allemande, Jim Carrey pourrait jouer le Dr. Robotnik dans le prochain Sonic. La vraie bonne nouvelle de la journée.L’homme le plus sexy de ce match à Saint-Pétersbourg est logiquement récompensé. Emil Forsberg , meneur de jeu du RB Leipzig, arme une frappe déviée que Sommer ne peut contrer, ça fait 1-0. Menée face à un bunker suédois aussi bon marché qu’une armoire IKEA, la Suisse sent la fin du Mondial approcher. Héros toujours : en Floride, un policier sauve une adolescente de 15 ans coincée dans un arbre entouré d'alligators. Et mercé !Tandis que la tête de série numéro deux de Wimbledon Rafael Nadal vient tout juste d’écraser l'Israélien Dudi Sela pour son entrée en lice (6-3, 6-3, 6-2), la Suisse n’a toujours pas gagné le moindre match dans un tableau final de Coupe du monde depuis... 1938 . On prend son temps chez laMaradona est un homme à la rancœur tenace vis-à-vis de la Croatie et de la France. «» S’il souhaite se détendre, Diego pourra observer le talent d’Evan Nagao, qui vient de remporter la première place du National Yoyo Championship à Chicago.L’hymne colombien résonne si fort que Radamel Falcao aiguise ses griffes à la manière d’un prédateur prêt à dévorer un. En Haute-Savoie, un homme décède en faisant de l'escalade dans le massif du Mont-Blanc. Sa chute est estimée à 2900 mètres d’altitude. Ça fait haut quand même... Marseille , Jean-Claude Gaudin a été entendu environ sept heures dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie nationale, dans le cadre d'une enquête pour «» . Si la bouillabaisse n’était sans doute pas le plat du jour, celui proposé à Moscou est digne d’une ratatouille tactique. 0-0. Harry Kane obtient et transforme son penalty face à la Colombie dans un match qui sent la poudre, sans jeu de mots. Sixième but pour le prince anglais, qui prend le large au classement des buteurs.MINAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! Un coup de tête extraordinaire dans les derniers instants du match, et voilà tout ce beau monde en prolongation !Au bout du suspense, Eric Dyer brise la malédiction des tirs au but pour l'Angleterre en Coupe du monde. Lesont vaincu la tornade jaune, et s'ouvrent un boulevard vers la finale...