24h heures chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

751

Tout viens à point à qui sait attendre @ManCity pic.twitter.com/340bJosYpb — Riyad Mahrez (@Mahrez22) 10 juillet 2018

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans 12 heures tout pile, la France joue une place en finale de Coupe du monde. Tic, tac, tic, tac.Mine de rien, on est quand même le 10 juillet, et le mercato bat son plein. Monaco ouvre le bal ce matin, en annonçant la signature du latéral italien de 23 ans Antonio Barreca en provenance du Torino . Un joueur qui coûtera le triple dans deux ans, donc.Presque onze heures, et si pas mal de familles se préparent déjà pour la demie face à la Belgique , pas mal d'entre elles sont déjà au maximum du stress. Les premiers résultats du brevet viennent de tomber, un diplôme que Kylian Mbappé a déjà eu depuis quatre ans. Sacré coup de vieux.L' Italie ne le sait pas encore, mais même sans Coupe du monde, elle va vivre une journée plutôt mouvementée. D'ailleurs, dans les environs d'Olbia en Sardaigne, George Clooney est victime d’un accident de scooter. La suite ne peut donc qu'être meilleure, et ce sera effectivement le cas.Coincés dans une grotte du nord de la Thaïlande depuis le 23 juin, les derniers jeunes footballeurs de l'équipe des «» ont été secourus par la marine thaïlandaise.Novak Djokovic est une personnalité très respectée en Serbie , mais pas encore suffisamment pour faire l'unanimité. Après avoir affiché son soutien à la Croatie pour les demies contre l' Angleterre le tennisman serbe s'est pris un sérieux revers en pleine poire de la part d'un député du parti présidentiel. Vladimir Djukanovic, l'homme en question, n'y est pas allé par quatre chemins pour exprimer à Novak le fond de sa pensée via Twitter : «» Visiblement pas, non.La deuxième grosse info' mercato de la journée, c'est la signature de l'Uruguayen au très bel appareil dentaire Lucas Torreira Arsenal . Si l'information commençait à se savoir depuis quelque temps, la sortie de route de la Céleste face à la France a fait accélérer les choses pour celui qui a terminé meilleur récupérateur de la Serie A l'an dernier. Et si Arsenal avait réalisé un bon coup, pour une fois ?Un séisme. Un tremblement de terre. Cristiano Ronaldo n'est officiellement plus un joueur du Real Madrid . CR7 va rejoindre la Serie A et la Juventus , contre un chèque d'un peu plus de 100 millions d'euros pour les. Comme ça, à 2h19 d'une demi-finale de Coupe du monde. Bande de dégénérés.Comme depuis le début du Tour, le point vélo du jour. Pour la deuxième fois depuis le début de la Grande Boucle, c'est le coureur colombien Fernando Gavriria qui remporte l'épreuve du jour à Sarzeau dans le Morbihan. Voilà unqui donne du grain à moudre à ses adversaires !On l'oublie peut-être, mais les clubs de Ligue 1 sont bel et bien au travail pour préparer le retour de la vie réelle début août. Toulouse a filé une gifle à Villefranche (5-2), club de National, alors que dans le même temps Strasbourg s'est liquéfié face à Sochaux (0-2). Toujours important de ne pas perdre de vue la réalité.À Saint-Pétersbourg, les Bleus et les Belges lancent les hostilités pour la première finale de ce Mondial 2018. Pression absolue.: On joue la 50minute, moment choisi par Samuel Umtiti pour catapulter un corner de Griezmann au fond des filets de Courtois. Joie pas contenue du tout.Les Bleus sont en finale de la Coupe du monde bon sang de bonsoir ! Quelle folie. Riyad Mahrez signe à Manchester City pour 68 millions d'euros dans l'indifférence la plus totale. Sérieusement, c'était fait exprès pour faire passer ce transfert dans le dos du FPF ? Quel mauvais timing.Après la qualif' des Bleus, Kylian Mbappé est aux anges. À seulement 19 ans, le jeune joueur du PSG s'apprête donc à disputer (déjà) une première finale de Coupe du monde. Au micro de TF1, l'émotion est présente : «» Le message est passé, Kylian. À toi de jouer !