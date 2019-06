Le Mans promu en Ligue 2 à la dernière seconde

54

Gazélec Ajaccio (4-3-3) : Oberhauser - Coeff, Guidi, Ba, Camara - Roye, Pierazzi, Marveaux (Blayac, 69e), Jobello - Armand (Gomis, 82e), Ndoye. Entraîneur : Hervé Della Maggiore.



Le Mans (4-4-2) : Kocik - Vardin, Dasquet (Keita, 76e), Lemonnier, Duponchelle (Hafidi, 72e) - Boissier, Confais, Soro, Vincent - Diarra, Créhin (Elissalt, 60e). Entraîneur : Richard Déziré.

JD

Rillettes vers le futur.Au terme d'un match rocambolesque, Le Mans s'est imposé sur la pelouse du Gazélec à la toute fin du temps additionnel et signe son retour dans le football professionnel après six ans d'absence. De son côté, le Gazélec, qui n'a été relégable qu'une seule journée sur 114 depuis sa descente en Ligue 2, est condamné au National 1 la saison prochaine. Rageant.Malgré une domination corse, les Manceaux sont les premiers à se montrer dangereux puisque Diarra trouve le poteau d'Oberhauser dès la quatrième minute. Mais le Gazélec a très envie de se mettre à l'abri et le prouve par l'intermédiaire de Romain Armand qui trompe Kocik peu avant la demi-heure de jeu. Mais la VAR indique finalement une position de hors-jeu et le Mans peut souffler au moment de rentrer au vestiaire.En deuxième période, la tendance s'inverse et les Sang et Or prennent petit à petit l'ascendant sur les locaux. Stephen Vincent parvient même à ouvrir le score, mais là-encore, la VAR annule le but pour un nouveau hors-jeu au départ de l'action. Lorsque Boissier trompe enfin Oberhauser, il ne reste qu'un quart d'heure pour faire le break, ce parait insuffisant, d'autant plus que dans le temps additionnel, M. Lesage accorde un penalty aux Corses après une faute de Lemmonnier. Mais Kocik parvient à repousser la tentative de Jobello. Un dernier effort plus tard, Soro est pris d'une inspiration géniale et fait le break d'un ciseau acrobatique à la dernière seconde.Trois montées en trois ans pour Le Mans, le nouveau Strasbourg du football français.