Le Mans se rapproche du bonheur

Mis en liquidation judiciaire en 2013 et rétrogradé au niveau amateur, le club du Mans n’a pas traîné pour revenir aux portes du monde professionnel. Ce mardi soir, dans une MMArena gonflée à bloc, le club sang et or accueille le Gazélec Ajaccio (18e de L2) dans une première manche qui pourrait déjà s’avérer salutaire.

Zéro tracas au MMArena

Par Maxime Renaudet

Si Le Mans FC n'était pas prédestiné à jouer la montée en Ligue 2 en début de saison, le club a pourtant rapidement mis les pieds sur le podium de National. Mieux, l’équipe n’est jamais descendue en dessous de la 9place, preuve que cette saison est déjà un succès. Les Sang et Or ont été sur le podium de la 13à la 26journée, avant d’accuser le coup et de laisser leur place de barragiste à Laval. C’est à ce moment que Thierry Gomez, président du club depuis 2016, a fait appel au navigateur français Jean-Luc Van den Heede. «» , confiait-il à. Les joueurs de Richard Déziré ont finalement attendu l’avant-dernière journée pour se hisser de nouveau sur le podium, doublant leurs ennemis lavallois dans les derniers instants.Du côté des individualités, il faudra encore attendre pour recroiser des joueurs comme Drogba, Gervinho, Cousin, Matsui, De Melo, Romaric ou Grafite mais le club a pu compter sur un effectif doué et soudé. À l’image du défenseur central Pierre Lemonnier, beaucoup ont montré que la Ligue 2 ne serait pas un problème pour eux. C’est le cas de Vincent Créhin, meilleur buteur de l’équipe avec dix réalisations, Remy Boissier, Hamza Hafidi ou l’expérimenté Stéphen Vincent, formé à Saint-Etienne. Aucun nom ronflant mais un effectif bien préparé qui a permis au club d’arracher des barrages inespérés. Sur le banc depuis 2015, quand l’équipe était encore en CFA2, le Normand Richard Déziré a su apporter rigueur et stabilité, créant chaque année un effectif capable d’accrocher la montée.Ce mardi soir, le match à la MMArena se jouera à guichets fermés puisque plus de 22 000 supporters garniront ses travées. Drôle de symbole quand on sait que ce stade a été l'un des responsables des problèmes financiers du club en 2013. Avant même ce match aller, avec un peu moins de 6000 spectateurs, le Mans FC détient la meilleure affluence moyenne de National. Preuve que le club est encore suivi de près, les derbys contre Laval et Tours ont ramené respectivement 19 000 et 7000 spectateurs quand les réceptions du champion Rodez et du deuxième Chambly en ont rameuté 8000 et 12 000 âmes. Preuve de l’engouement derrière l'équipe, seul Strasbourg a fait mieux lors des cinq dernières saisons de National. Si le club sarthois parvient à se défaire du Gazélec Ajaccio - qui a terminé sa saison de Ligue 2 par deux nuls et cinq défaites - les tribunes de la MMArena n’auront sans doute rien à envier à celles des autres stades. En effet, avec ses 5860 spectateurs de moyenne cette saison, Le Mans aurait le 12public de Ligue 2. Largement suffisant pour prétendre voler la place d'une équipe corse qui a joué devant 2651 spectateurs en moyenne.