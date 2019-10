Le Mans élimine Nice après un début de match de cinglés

Le Mans (4-3-3) : Aymes - Confais, Lemonnier, Dasquet, Ebosse - Boe Kane, Hafidi, Fofana - Diarra, Crehin, Kanté. Entraîneur : Richard Déziré.



Nice (3-5-2) : Clementia - Hérelle, Dante, M. Sarr - Atal, Tameze, Cyprien, Lees-Melou, Burner - Srarfi, Ganago. Entraîneur : Patrick Vieira.

Plus fort que les cinq buts en 21 minutes lors de Man City-Tottenham la saison dernière, voici le début de match à la MMArena ce mercredi soir !Le spectacle commence dès les premières secondes avec une grosse bourde du gardien niçois Clementia qui laisse passer entre ses gants une frappe de loin signée Vincent Créhin. Buteur, puis passeur, ce dernier frappe un coup franc sur la tête de Pierre Lemonnier, qui double la mise à la 13. Et là, ça pète dans tous les sens.Deux minutes plus tard, Wylan Cyprien réduit l'écart sur penalty. Une minute après, le Manceau Aboubakary Kanté met les gaz sur l'aile gauche et conclut son sprint de 80m par un tir du droit qui vient se loger au second poteau. C'est tout ? Non, car dans la foulée, Pierre Lees-Melou lobe le portier remplaçant manceau Pierre Patron (qui a remplacé Jérémy Aymes sur blessure) d'une magnifique inspiration. LE 4BUT EN 5 MINUTES !C'est tout pour eux, car le score ne bougera plus. Et voilà Le Mans qui crée la surprise en sortant l'OGC Nice 3-2 en 16de finale de la Coupe de la Ligue.