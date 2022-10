Le Manchester City d'Erling Haaland revient sur Arsenal

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Akanji, Dias, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Silva - Mahrez (Foden, 61e), Haaland (Álvarez, 80e), Grealish (Palmer, 76e). Entraîneur : Guardiola.



Brighton (3-4-2-1) : Sánchez - Veltman (Estupiñán, 65e), Dunk, Webster - March, Mac Allister (Gilmour, 87e), Caicedo, Trossard - Gross (Sarmiento, 87e), Lallana (Lamptey, 46e) - Welbeck (Undav, 78e). Entraîneur : De Zerbi.

Et si la différence entre Liverpool et Manchester City depuis le début de la saison se nommait Haaland, tout simplement ?L'idée est évidemment exagérée, mais elle a le mérite de mettre en avant la différence de réussite observée ce samedi après-midi lors de la onzième journée de Premier League entre les deux clubs : alors que les Reds se sont (encore) fait battre , less'en sont en effet remis à leur monstrueux attaquant pour s'imposer devant Brighton & Hove Albion. En vingt minutes, le Norvégien a ainsi fait la différence d'un doublé autoritaire : tout en puissance et en solo pour l'ouverture du score, puis sur un penalty sanctionnant une faute de Gross sur Silva pour le break.Auparavant, le même Haaland et Grealish ont eux aussi réclamé des pénos tandis que De Bruyne testait les gants de Sánchez. En face, Welbeck a tenté un lob non-cadré et Trossard a semblé avoir oublié son instinct de buteur… jusqu'à la réduction de l'écart du Belge, juste après la mi-temps et une grosse occasion gâchée par Mahrez. Match relancé ? Oui, mais Mac Allister a envoyé sa frappe au-dessus des cages d'Ederson. Finalement, si Laporte aurait pu enfoncer définitivement le clou de la tête sur corner, c'est De Bruyne qui a éteint le suspense en trouvant la lucarne et en profitant d'un super boulot de Silva. Si bien qu'en attendant la rencontre d'Arsenal, lesreviennent à une petite unité desPour la première place des scoreurs, en revanche, la messe est dite.