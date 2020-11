Le Mali éteint la Namibie et valide son ticket pour la CAN

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Aigles s'envolent vers la CAN.Grâce à une deuxième victoire en quatre jours contre lesnamibiens, le Mali a composté son billet pour la CAN. Une qualification méritée pour la troupe de Magassouba qui a maîtrisé son sujet de bout en bout. Avant le quart d'heure de jeu, c'est Sekou Koïta qui est sorti des starting-blocks avant tout le monde pour faciliter la tâche à ses compatriotes. Une relance hasardeuse de la défense namibienne, et le gaucher expédie un missile dans le petit filet de Vries. Sur un solo classieux, Moussa Doumbia double la mise. Le Rémois fait danser son vis-à-vis, surprend le portier namibien au premier poteau, et le Mali se voit déjà au Cameroun. Un relâchement coupable qui profite à Kambindu, qui réduit la marque en reprenant d'un gros coup de casque un coup franc lointainPas suffisant pour que la bande de Bobby Samaria fasse vaciller les Aigles. À l'aller, Doumbia avait provoqué un penalty. Bis repetita pour le Rémois dans tous les bons coup ce mardi soir sur la pelouse synthétique du stade Sam Nujoma. Dommage que son pote rémois se concentre plus sur sa course d'élan que sur son tir, qui vient s'écraser dans les gants d'un Vries parti du bon côté. Mais lesfont honneur à leur ambitieux sobriquet et poussent pour rester en vie. Et si l'obus de Hanamub tape la barre de Mounkoro (83), c'est bien le Mali qui valide son passeport pour le Cameroun dans ce groupe A.Une soirée Malicieuse.