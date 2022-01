Le Mali dompte la Tunisie dans la confusion

66

Du grand n’importe quoi.Pendant longtemps, ce Tunisie-Mali a ressemblé à un match comme les autres d'une grande compétition internationale. Du moins un match sans but dans le jeu, comme la plupart des autres dans cette CAN. Mais il s’est terminé dans la confusion la plus totale, laissant place à toutes les controverses et plaçant l’arbitre au cœur du cyclone. Janny Sikazwe, puisque c’est son nom, a d’abord sifflé la fin du match à la... 85minute de jeu. Se rendant compte de son erreur, il s’est vite ravisé. Le temps d’expulser le Rémois El-Bilal Touré pour une semelle sur le Messin Dylan Bronn (87), il a de nouveau donné le coup de sifflet final avant même le terme de la 90minute, alors que le quatrième arbitre semblait sur le point d’annoncer le temps additionnel. Rideau, et fureur dans les rangs tunisiens.À part ça, on retiendra la victoire étriquée, mais méritée du Mali (0-1), qui s’en est remis à un penalty d’Ibrahima Konépour faire la différence au tableau d’affichage. Jusque-là très décevants, les Aigles de Carthage sont sortis de leur torpeur et ont enfin créé du danger aux abords de la surface adverse. Wahbi Khazri a même bénéficié d’une balle d’égalisation sur penalty, à la suite d’une main de Moussa Djenepo. Mais la tentative du Stéphanois a été repoussée par Ibrahim Mounkoro (77). Dans l’ensemble, c’était certes insuffisant, et les partenaires de Naïm Sliti pourront regretter d’avoir rendu une copie aussi pâle. L’issue rocambolesque de la rencontre a cependant attisé leur colère et probablement pris le pas sur l’analyse du match. Difficile de ne pas le comprendre.Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de buts dans cette CAN, si maintenant on commence à réduire la durée des matchs...Ben Saïd - Bronn, Talbi, Ifa (Jaziri, 81) - Mathlouthi, Laïdouni (Slimane, 67), Skhiri, Maaloul - Sliti (Touzghar, 80), Khazri, Mejbri (Khaoui, 46).Mondher Kebaier.Mounkoro - H. Traoré, Sacko, Kouyaté, M. Haïdara - Samassékou, A. Haidara (Coulibaly, 81) - A. Traoré (Doumbia, 73), A. N. Traoré (Bissouma, 59), M. Djenepo (Touré, 81) - Koné (Coulibaly, 73).Mohamed Magassouba.