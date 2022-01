Le Mali dispose de la Mauritanie

Mali (4–2-3-1) : Mounkoro – H. Traoré (Sissako, 63e), Kouyaté, Sacko, M. Haïdara – Bissouma (Camara, 63e), A. Haïdara (Dieng, 81e) – A. Traoré (Sinayoko, 73e), A. Traoré, Doumbia – Koné (Coulibaly, 73e). Entraîneur : Mohamed Magassouba.



Mauritanie (4-3-3) : Diop (M’Backé, 80e) – Demba (Karamoko, 39e), Abeid, Yali, Abderrahmane – Soueid (Lekweiry, 62e), Fofana, Mouhsine – Thiam, Ba, Camara (Ba, 62e). Entraîneur : Didier Gomes Da Rosa.

Il ne fallait pas arriver en retard !Les spectateurs du stade de Japoma étaient déjà bien installés après avoir assisté à la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Algérie jouée plus tôt . Tant mieux, car les Maliens n’ont pas traîné pour s’assurer la qualification en huitièmes et la première place du groupe F face à une faible Mauritanie (2-0). Visiblement habitués à ce que leurs matchs terminent plus tôt que prévus , les Aigles ont trouvé la faille dès leur première incursion. Sur un centre d'Hamari Traoré dévié par Doumbia, le ballon fuse jusqu’au deuxième poteau. Il n’en faut pas plus pour que le Lensois Massadio Haïdara ne conclue d’une reprise, avec rebond s’il vous plaît. Premier but pour lui en sélection et le plus rapide de cette CAN après seulement 92 secondes. Un pion puis... plus rien jusqu'à la pause. Déjà éliminés avant le match, les Mauritaniens tentent à peine, privés de ballons par un Mali en gestion.Les Aigles reprennent la seconde période comme ils ont commencé la première. Le Rémois Moussa Doumbia enrhume Karamoko et provoque un penalty indiscutable. L’occasion pour Ibrahima Koné de prouver une nouvelle fois qu’il est expert dans l’exercice après ses deux premières tentatives réussies contre la Tunisie et la Gambie. Le sélectionneur malien Mohamed Magassouba se permet alors de faire tourner, et le match tombe dans un faux rythme. Il faut dire que la pelouse ne facilite en rien le jeu, puisqu'elle piège et empêche Mohamed Camara d’aggraver le score sur une percée tranchante (72). La sortie sur blessure du gardien des Mourabitounes, Babacar Diop, ne change rien à la physionomie du match (80). Grâce à cette solide victoire, le Mali termine premier de son groupe devant la Gambie.Décollage réussi pour les Aigles, qui défieront la Guinée équatoriale en huitièmes de finale.