Le Malawi enflamme le Zimbabwe

Malawi (3-4-1-2) : Kakhobwe - Chembezi, Mzava (Chaziya, 27e), Chirwa - Madinga (Petro, 84e), Idana (Phiri Jr., 84e), John Banda, Sanudi - Mhango - Muyaba (Chester, 66e), Mbulu (Peter Banda, 66e). Entraîneur : Meke Mwase.

Zimbabwe (4-1-4-1) : Mhari - Chimwemwe, Takwara, Hadebe, Bhasera - Madzongwe - Wadi (Mahachi, 84e), Musona (Muskwe, 78e), Benyu, Kangwa (Zemura, 67e) - Kadewere. Entraîneur : Norman Mapeza.

Pour ce match décisif du groupe B, le Malawi a fait le travail en l'emportant devant le Zimbabwe (2-1) au Stade Omnisports de Bafoussam ce vendredi soir.Les Zimbabwéens ont pourtant fait la course en tête durant près d'une mi-temps. Servi sur un excellent centre d'Onismor Bhasera, Ishmael Wadi s'est en effet élevé plus haut que tout le monde pour placer sa tête et lober Ernest Kakhobwe. Une ouverture du score logique, finalement gâchée juste avant la pause par les errements défensifs des. Oublié au second poteau, Gabadinho Mhango en a ainsi profité pour s'engouffrer dans la surface et reprendre du pied droit, le long ballon de Francisco MadingaDépassés, les coéquipiers de Tino Kadewere n'ont ensuite plus rien montré. De quoi lancer la remontée malawite, portée par l'excellent Mhango. L'attaquant des Orlando Pirates, plus vif que ses adversaires, y est effectivement allé de son doublé, prenant de vitesse l'expérimenté Teenage Hadebe plein axe avant de conclure d'un subtile piqué devant Petros Mhari. Un réalisme à toute épreuve pour une équipe ayant marqué à deux reprises, sur ses deux seules frappes cadrées.Le Malawi (3 points) réalise donc l'excellente opération de la journée en glanant un premier succès précieux dans la course aux huitièmes de finale, se hissant à la troisième place et mettant la pression sur son prochain adversaire, le Sénégal (4 points). À l'inverse, le Zimbabwe reste dernier du groupe et devra espérer un miracle pour finir, au mieux, meilleur troisième. Condition obligatoire pour continuer de rêver : battre la Guinée.