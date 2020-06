Le maire de Toulon s'implique dans le dossier Boudjellal

CA

SC Toulon, énième rebondissement.Alors que le feuilleton du SC Toulon n'en finit plus et offre toujours plus de péripéties , voilà qu'Hubert Falco, le maire de la ville, rentre dans la danse.Dans des propos rapportés par RMC Sport , l'élu local, frustré par la situation de son club, a en effet décidé d'organiser une «» entre Boudjellal et l'actuel président du SC Toulon, Claude Joye. Même si les deux protagonistes ne parviennent pas à trouver un accord quant au rachat du club, Hubert Falco milite tout de même pour l'intégration de Mourad Boudjellal dans l'organigramme du club amateur en tant que responsable, tout en laissant Claude Joye actionnaire principal. «» , argumente l'ancien ministre.Afin de clore au plus vite le dossier, Hubert Falco va jusqu'à fixer un ultimatum : Joye et Boudjellal ont jusqu'à ce vendredi pour trouver un accord clair et définitif, sous peine de «» .Tic tac, tic tac...