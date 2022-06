Le maire de Saint-Etienne mobilise ses homologues pour éradiquer la violence dans les stades

CB

Les Verts veulent réparer les pots cassés.Gaël Perdriau, le maire LR de Saint-Étienne, a invité ses homologues maires et présidents de d'agglomération dont le club évolue en Ligue 1 et en Ligue 2 à lancer une initiative commune, dont le but est de mettre fin aux violences dans les stades. Plusieurs contrariétés de la sorte ont émaillé la saison en France : affrontements entre joueurs et supportes lors de Nice-OM, entre supporters Parisiens et Lyonnais en Coupe de France, mais aussi entre Angevins et Marseillais, Lensois et Lillois... La liste est beaucoup trop longue, et le degré de violence a atteint son paroxysme lors du baisser de rideau de la saison, lorsque les supporters stéphanois, dans une colère noire après l'humiliation subie face à Auxerre, ont envahi Geoffroy-Guichard, y causant de nombreux dégâts humains et matériels. Des débordements que va payer l'ASSE dès le début de saison prochaine.Alors, pour éradiquer ces violences, le maire stéphanois appelle à la mobilisation., présente Gaël Perdriau. Et l'élu forézien de détailler la manière dont il souhaite appliquer le processus :» , a-t-il indiqué, en voulant placer le projet sous la responsabilité de l'État pourProchaine étape : bannir les 357 253 interdictions de déplacement par saison.