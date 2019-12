Le maillot extérieur du PSG écarté par Leonardo ?

1

AAF

Aux grands maux, les grands remèdes.Depuis son retour cet été au poste de directeur sportif, Leonardo fait plus ou moins l'unanimité auprès des suiveurs du Paris Saint-Germain. Son efficacité, son franc-parler, son sens des affaires, autant de choses qui avaient manqué à ses prédécesseurs (et successeurs, d'ailleurs). Son attachement au club, aussi. Un long article que consacre Le Parisien sur ces «» semble confirmer que le retour aux manettes de Leo a remis de l'ordre dans la maison PSG. Avec, au milieu des décisions fortes qu'il a pu prendre, une directive plus symbolique du Brésilien : «, écrit Le Parisien.Depuis son introduction lors de la pré-saison, ce maillot, troisième rejeton de la collaboration avec la marque Jordan après les maillots noir et blanc de la saison passée, n'a d'ailleurs été que trois fois, dont une seule en match officiel (contre Sydney et l'Inter en pré-saison, puis contre Bordeaux, en Ligue 1). Pour ses matchs à l'extérieur, comme face à Montpellier samedi , le club de la capitale semble lui préférer la troisième tunique, blanche avec une bande latérale bleue et rouge. Un hommage non dissimulé aux liquettes parisiennes des années 1980 et donc, effectivement, beaucoup plus conforme à « l'histoire du club » .C'est Michael Jordan qui va être content.