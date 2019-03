Le magnifique tifo en hommage à Hummels, Müller et Boateng

CAR

Une belle sortie. La rencontre amicale entre l'Allemagne et la Serbie (1-1) , mercredi soir, était l'occasion de voir si le pari de la jeunesse pris par Joachim Löw allait faire mouche. C'était également pour les supporters le moment de célébrer leurs anciens champions, à savoir Mats Hummels , Jérôme Boateng et Thomas Müller Les trois joueurs, pesant 244 sélections, n’apparaîtront probablement plus sous la tunique de l'équipe nationale, tant que Joachim Löw en sera le sélectionneur, ce dernier ayant décidé de ne plus faire appel aux trois champions du monde 2014. C'est pourquoi les supporters présents à la Volkswagen-Arena leur ont rendu un bel hommage avec un magnifique tifo, sur lequel on pouvait lire leurs anciens numéros, leurs prénoms et un grand « danke » (merci).La classe.