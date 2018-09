Le Luxembourg redécouvre la victoire avec panache

172

MR

On connaissait l'été indien, voici l'été luxo.Après avoir vu pour la première fois un de ses représentants se qualifier pour la phase de groupe d'une coupe d'Europe (le F91 Dudelange) , le Luxembourg poursuit sur sa bonne lancée et montre qu'il devient un gros chez les petits. La preuve ce samedi soir face à la Moldavie , dans la quatrième division de la Ligue des Nation.Alors que les trois dernières confrontations face aux Moldaves s'étaient soldées par de tristes 0-0, les hommes de Luc Holtz se sont imposés cette fois sur le score de 4-0, signant la première victoire par plus d'un but d'écart depuis le 22 octobre 1972 (2-0 face à la Turquie ). Ainsi, les 18 dernières victoires luxembourgeoises avaient été arrachées par un petit but d'écart. Le grand artisan de ce franc succès : Danel Sinani , 21 ans et dernier crack du Grand-Duché. Pour sa quatrième sélection, le milieu de Dudelange a inscrit son premier but avec leset délivré deux passes décisives. Soir de première aussi pour le Troyen (prêté par l'OL) Christopher Martins-Pereira, qui a fermé la marque.Sachant que le vainqueur de la Ligue D se verra offrir un ticket pour l'Euro 2020, le Luxembourg a donc posé dès ce soir une option.