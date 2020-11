Le Luxembourg met encore son championnat sur pause

DF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et un, et deux, et trois interruptions de championnat.Le Luxembourg ne peut décidément pas compter sur le football pour se divertir en cette période de crise sanitaire. Après cinq mois de pause, comme en France, entre mars et août, puis une nouvelle interruption le mois dernier, le championnat luxembourgeois est encore à l'arrêt. Si les équipes de première division avaient pu retrouver le chemin des terrains le week-end dernier pour disputer la 9journée, elles peuvent retourner aux vestiaires, les annonces gouvernementales du début de semaine obligeant la Fédération à s'adapter.Résultat, le championnat est suspendu jusqu'au 10 janvier 2021 avec effet immédiat. Avant cette nouvelle date fatidique, les entraînements devront s'effectuer par petits groupes de quatre. Et à partir du 16 décembre, les clubs pourront reprendre les entraînements collectifs et organiser des matchs amicaux. Le F91 Dudelange peut se consoler en se disant que le club passera les fêtes dans le fauteuil de leader.Coup dur pour ceux qui comptaient se régaler devant Fola Esch-Victoria Rosport ce week-end.