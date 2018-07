Le lundi 9 juillet en 24h chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.



Par Adrien Hémard

Deux jours après le chute de Christopher Froome sur la première étape du Tour, c’est un autre britannique qui chute, mais volontairement, lui. Ministre du Brexit, David Davis a remis sa démission à Theresa May, estimant que le Brexit qui s’annonce sera trop soft à son goût d’eurosceptique convaincu. Un coup dur pour Theresa May mais surtout pour les, à deux jours de leur demi-finale de Coupe du Monde. Si tout le pays les voit déjà en finale, voir les Britanniques tomber à un à un n’est pas très rassurant. D’autant que la victime contaminée par le Novitchok est décédée. Bref, il ne fait pas bon être anglais, encore moins en Russie Deux après le putsch militaire, Erdogan entame un nouveau mandat de président de la Turquie avec des pouvoirs renforcés. Une nouvelle qui ne ravit par Samuel Eto’o qui, malgré son contrat à Konyaspor , a des envies d’ailleurs et rêve de MLS. Tout le contraire d’ André Ayew , annoncé tout proche du Besiktas Istanbul.La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) confirme qu’elle mène une enquête sur des millions de litres de rosé espagnol vendus comme du vin français. Soixante-dix milles hectolitres de vin seraient concernés. Deux ans après son arrivée en France , un autre produit espagnol camouflé en grande cuvée s’exprime pour son retour au PSG : attention mesdames et messieurs, Jesé Rodriguez revient à Paris, et compte bien s’y imposer. Fou.Alerte dans les Pyrénées-Atlantique où une usine Sanofi qui produit de la Dépakine émet dangereusement des rejets de bromopropane, substance potentiellement cancérogène, qui atteignent jusqu’à 190 000 fois les normes sur le complexe chimique de Lacq. «» d’après. Que les Belges se rassurent, les particules ne devraient pas atteindre le plat pays et donc ne pas causé de décès. Tant pis pour les pompes funèbres centre Ardenne qui lancent une offre promotionnelle littéralement unique : en cas de victoire belge au mondial, le premier décédé dans un rayon de 50 km aura ses funérailles offerts et reposera dans un cercueil aux couleurs des Diables Rouges. Parfait pour reposer au Jardin d’Eden, Hazard.L’heure du point culture G pour se bidonner à la cantoche, puisque qu’aujourd’hui nous fêtons les douze ans du coup de boule de Zizou sur Matterazzi, les trente-trois ans d’ Ashley Young qui sera éliminé du mondial mercredi soir et les cinquante ans de Paulo Di Canio. Mais surtout, nous fêtons les 118 de Paul Ricard, décédé en 1997 mais passé à la postérité grâce à son fameux pastis, bientôt rejoint par les 114 bougies de l' OGC Nice . Et n’oublions pas la journée national de l’arbre au Cambodge , un évènement branché s’il en est. Erythrée et Ethiopie annoncent paix vs Luis Enrique paix RojaRéunies à Asmara, l’ Ethiopie et l’ Erythrée ont enfin signé un accord de paix, plus de dix-huit ans après la fin d’un conflit armé sanglant entre 1998 et 2000. «» , précise le texte signé lundi 9 juillet à Asmara par le président érythréen Issaias Afeworki et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Attendu depuis la fin catastrophique du mondial, le renouveau de laa aussi lieu : Francisco Molina, nommé directeur sportif dans la matinée, annonce la signature de Luis Enrique au poste de sélectionneur. L’ancien barcelonais succède à deux ex-madrilènes et devra lui aussi apporter la paix dans un vestiaire fracturé.Avec un 20,3 de moyenne au bac scientifique, la major de Polynésie française n’aurait pas été admise en prépa à Paris via Parcoursup, qui mépriserait les Outres-Marins. Fou. Trop fou justement, puisque le ministère de l’Enseignement supérieur explique, après examen du dossier de Ranitea Gobrait, que «» . Des arguments corroborés à Papeete par le directeur de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), Thierry Delmas. Major de l’équipe de France , Kylian Mbappé prépare lui sa demi-finale de coupe du monde dans la sérennite : «» qu’il dit.La nouvelle tombe : le couple royal belge sera bien de la parti demain soir à St Petersbourg, aux côtés d’Emmanuel Macron. Pas de quoi nous faire peur, on ne va pas se mentir. Jupiter va réduire leurs mains en bouillis tout comme la France le fera sur le terrain avec les Diables Rouges.Avec six minutes de retard, le président Emmanuel Macron débute son allocution devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, afin d’exposer sa politique générale. Un exercice annuel qu’il a lui-même instauré en juillet 2017, et qu’on reverra donc en juillet 2019, 2020 et 2012. Pas de quoi se détourner du vrai discours évènement de la journée en région parisienne, celui de Gianluigi Buffon . Douze ans jour pour jour après avoir soulevé la Coupe du Monde à Berlin, le légendaire gardien italien se présente à la presse française au Parc des Princes : «» . Nous aussi.Le Domino Day se poursuit en Angleterre avec la démission de l’autre poids lourd du gouvernement, lui aussi eurosceptique, Boris Johnson. Le ministre des affaires étrangères quittent le gouvernent pour les mêmes raisons que David Davis le matin même, ce qui pourrait bien faire chuter Theresa May. La demi-finale n’est que dans deux jours, mais les Britanniques continuent de tomber les uns après les autres. Sentant le vent tourner, la direction du tournoi de Wimbledon refuse de décaler l’horaire de la finale messieurs de dimanche, malgré les nombreuses demandes des internautes anglais qui craignaient de voir lesjouer la finale pendant celle du tournoi. Pas de risque donc, vu comme c’est parti.La manifestation en ligne de la France Insoumise est un succès. Le parti politique avait appelé à battre les hashtag #CongresVersailles grâce à celui #MacronMonarc. Avec 32 000 publications contre 30 000 pour le premier, le hashtag insoumis l’emporte de plus de 2 000 voix. Ca reste tout de même bien moins nombreux que les voix qui reprennent «» aux quatre coins de l’ Angleterre , d’ Alan Shearer au jardinier de l’Oldham Athletic FC en quatrième division anglaise.La Team BMC de Richie Porte remporte le contre-la-montre par équipe de Cholet dans le cadre de la troisième étape du Tour de France . Pourtant ce n’est pas le leader australien qui enfile le maillot jaune, mais bien son coéquipier Greg Van Avermaet qui est… belge. Eh oui, à 24h d’une demi-finale France- Belgique , nos voisins d’outre Quievrain prennent déjà le dessus sur notre sol. Mais ce qui inquiète le plus l’Hexagone, c’est bien de voir son meilleur buteur assis sur le banc belge durant la soirée, ce à quoi a réagit Deschamps : «» . Ou une opportunité d’obtenir tout le respect qu’il mérite.Huit des douze jeunes joueurs de football Thaïlandais coincés depuis la fin juin dans la grotte de Tham Luang sont hors de danger après deux jours d’intervention de plongeurs spécialisés. Mais le sort des quatre derniers enfants et de leur entraineur suscite des inquiétudes. Ceux qui sont moins inquiets , ce sont les Belges qui déboulent en conférence de presse une heure après les Bleus, et qui, eux, n’y vont pas par quatre chemins : «» balance Kevin de Bruyne. Dans la foulée, son sélectionneur Roberto Martinez en remet une couche en comparant la France au Brésil : «» . Et la Belgique les a baladé pendant 90 minutes. Bis repetita demain ?Pour la première fois en Arabie Saoudite , les femmes sont autorisées à devenir notaires. Douze d’entre elles ont même reçu l’autorisation d’exercer ce lundi. Une première, puisque jusqu’ici elles ne pouvaient pas rédiger d’actes juridiques, de procurations ou certifier des contrats. Récemment autorisées à conduire, les femmes obtiennent de plus en plus de droit grâce au renouveau insufflé par Mohammed Ben Salmane, le prince héritier. Renouveau, c’est aussi le qualificatif qui convient aux soupçons de dopages qui planent sur la Russie au mondial. A peine éliminée, laconfirme que ses joueurs sniffaient de l'ammoniac avant chaque match. Légal, certes, mais louche. L'arbre qui cache la forêt ?L’enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 sera bouclée en septembre 2019. C’est en tout cas le souhait exprimé par les juges aujourd’hui, alors qu’ils viennent d’établir un mandat d’arrêt contre les frères Clain, dont les voix avaient été identifiées dans la revendication de l’Etat islamique. A l’époque, le président François Hollande avait été exfilitré du Stade de France , visé par des kamikazes. Son jeune ministre de l’économie lui a succédé, et se rendra demain à St Petersbourg pour la demie-finale contre la Belgique . Un match auquel le Président français a convié Jean-Pierre Papin Guy Roux , Olivier Guez, Sylvain Porthault et un jeune enfant rencontré en août 2017 dans les Yvelines. Sacré cocktail.Préparez-vous à faire des cauchemars : pas à cause de la demi-finale de demain, mais parce que Starbucks annonce la suppression des pailles en plastiques d’ici 2020 ! ! Après des mois de tests en Grande-Bretagne, la firme américaine a demandé à ses 28 000 restaurants de ne plus servir de pailles en plastiques, espérant en économiser un milliard par an. MAIS COMMENT BOIRE VOTRE SMOOTHIE ? Avec un bec en polypropylène, tout simplement. Rassurez-vous, demandez un paille sera toujours autorisé. Après s’être battu contre cette décision, le Lyonnais Memphis Depay se pointe enfin à l’entraînement, visiblement abattu par cette nouvelle. En tout cas, il n’avait pas le feu Depay dans les jambes.