24 heures chronov

Par Steven Oliveira

Le soleil ne s’est pas encore levé à Moscou que la mauvaise nouvelle du jour débarque comme un boulet de canon du Japon. De Osaka plus précisément, où un tremblement de terre de magnitude 6,1 a fait au moins trois morts et plus de 200 blessés. Et promis, les supporters mexicains n’ont rien à voir là-dedans . Ni les supporters japonais, d'ailleurs, qui entrent en compétition ce mardi face à la Colombie.Non, la terre entière n’a pas la tête uniquement tournée vers la Coupe du monde. En France, 753 148 élèves de terminale ont dû mettre le Mondial entre parenthèses pour entamer leur bac avec la fameuse épreuve de philosophie. Au programme pour les élèves de ES : une dissertation autour de la question «» La réponse est non puisque l’Allemagne s’est montrée très faible face au Mexique et que cette défaite n'est pas synonyme d'élimination. Sujet suivant.Les nombreux supporters anglais présents à Volgograd se réveillent avec une seule envie : aller acheter une petite bière pour préparer de la meilleure des manières le match à venir face à la Tunisie. C’est raté : les supermarchés de la ville refusent de leur vendre de la bière pour éviter qu'ils soient bourrés et fassent n’importe quoi. Ce n’est pourtant pas leur style.Comme si la grève ne suffisait pas, voici que le trafic est interrompu sur le RER A entre les gares de Charles de Gaulle-Étoile et Nation. La raison ? «» Aucune inquiétude, la maman et son nouveau-né se portent bien. Mieux, le petit garçon a même obtenu «» , et va pouvoir se mettre des petits allers-retours Saint-Rémy-lès-Chevreuse-Mitry-Claye à l’œil. #LesJalouxVontMaigrir.Présent en conférence de presse, Benjamin Pavard est interrogé sur le surnom que lui a donné Adil Rami, « Jeff Tuche » . «» Le Monsieur préfère peut-être qu'on le surnomme Nelson Monfort.Alors que les Croates espéraient se faire une petite sortie balade en vélo, le Service fédéral de sécurité russe (FSB) est venu glacer l’ambiance en refusant que les potes de Luka Modrić quittent leur camp de base pour des raisons de sécurité. Heureusement, la Croatie n’a pas tout perdu, puisque le FSB leur a offert une piscine en échange. L’occasion de se balader à poil pour Dejan Lovren Coup dur pour le PDG d’Audi, Rupert Stadler, placé en détention provisoire dans le cadre de l’affaire des moteurs diesel truqués. C’en est trop pour l’Iranien Rouzbeh Cheshmi, qui préfère se retirer du Mondial après une blessure musculaire subie à l’entraînement.Et c’est terminé pour les élèves de terminale S qui ont dû répondre à la question : «» Ce supporter panaméen aurait pu les aider à y répondre.Après les élèves de terminale, c’est au tour des 536 863 étudiants de première de commencer leur bac avec l’épreuve tant redoutée de français. Et parmi les textes à commenter, on retrouvede Colette. Un vilaindu match de Mesut Özil face au Mexique.Les audiences tant attendues de la télévision islandaise sont tombées, et elles sont formelles : 99,6% des Islandais(es) présent(e)s devant leur téléviseur ont regardé l’Islande accrocher l’Argentine pour le premier match de son histoire en Coupe du monde. Les 0,4% restants n’avaient juste plus de piles dans leur télécommande et ne pouvaient donc pas changer de chaîne.Coup dur pour le sympathique défenseur sud-coréen, Park Joo-ho, blessé, qui doit laisser sa place au non moins sympathique Kim Min-woo. À moins que ça ne soit l’inverse si les joueurs ont à nouveau échangé leurs maillots Belle entrée de Kim Min-woo qui découpe Marcus Berg dans la surface de réparation. L’arbitre ne bronche pas.Kim Min-woo pensait avoir échappé à la patrouille, mais c’était compter sans la VAR qui vient offrir un penalty logique à la Suède. En bon capitaine, Andreas Granqvist ne tremble pas.Et c’est terminé au Nizhny Novgorod Stadium, où les Suédois s'imposent face à la Corée du Sud (1-0) dans une rencontre un brin ennuyante. Heureusement qu'Isaac Kiese Thelin est venu remplacer Ola Toivonen pour offrir un peu de bonheur aux nostalgiques de la Ligue 1.Visiblement agacé de n’être que remplaçant, l’attaquant croate Nikola Kalinić avait refusé d’entrer en jeu lors de la victoire de la Croatie face au Nigeria (2-0). Un comportement que n’a pas vraiment apprécié son sélectionneur Zlatko Dalić, lequel a gentiment demandé à Kalinić de rentrer en Croatie : «» Tant pis pour Nikola, qui assistera depuis son transat aux retrouvailles entre Clément Turpin et Edinson Cavani lors de Uruguay-Arabie saoudite de mercredi.À Istra, l'entraînement des Bleus se déroule sous l'œil inattentif de Jean-Michel Aulas, assis sur un banc à côté d'un Noël Le Graët qui ne lâche pas son téléphone. Sûrement en train de prendre des nouvelles de ce clash surréaliste entre Alain Soral et le Raptor Dissident qui devrait se régler selon les deux intéressés par un combat de MMA.Le Panama aura donc tenu 47 minutes. Le temps que Dries Mertens claque une volée monstrueuse qui se loge sous la barre de Jaime Penedo. Ça risque de devenir compliqué pour les Panaméens.Après Denis Cheryshev, c’est au tour de Kevin De Bruyne de rendre un vibrant hommage à Ricardo Quaresma en distillant un amour d’extérieur du pied pour trouver le solide crâne de Romelu Lukaku. Ça fait 2-0 pour la Belgique.Et de trois pour la Belgique après cette belle louche de Romelu Lukaku, parfaitement servi par Eden Hazard. Si les supporters du Panama vivent un moment difficile, les supporters égyptiens, eux, respirent mieux après la déclaration de leur sélectionneur Héctor Cúper sur Mohamed Salah : «C’est la belle image du jour. Entré en jeu à la place de Dries Mertens, Thorgan Hazard débarque sur le pré du Fisht Olympic Stadium pour gambader aux côtés de son frère Eden. Mais visiblement, cela ne paye pas puisque la Belgique en reste à 3-0. Ce qui est déjà pas mal.Le bilan 2018 de l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) est formel : les populations d’oiseaux connaissent un déclin vertigineux avec une baisse des espèces d’oiseaux agricoles de 30% entre 1989 et 2017. Pire, le nombre de chauves-souris a baissé de 40% en dix ans. Des chiffres qui n'arrivent pas à émouvoir les supporters colombiens, trop préoccupés par la santé de James Rodríguez, incertain face au Japon.L'Angleterre ne perd pas son temps et ouvre le score grâce à son capitaine Harry Kane, qui inscrit son premier but avec leslors d'un tournoi majeur après son zéro pointé à l'Euro 2016. En tribunes, les supporters anglais exultent. Comme quoi, même sans être à trois grammes, ils arrivent à célébrer un but.Coup dur pour Mouez Hassen, le portier de la Tunisie, qui doit quitter la pelouse à cause d'une vilaine blessure à l'épaule après avoir pourtant dégainé deux-trois arrêts de grande classe. La Berrichonne est en larmes.Cette fois-ci, pas besoin de la VAR. L'arbitre de la rencontre a parfaitement vu la main de Kyle Walker envoyée dans la tronche de Fakhreddine Ben Youssef. Ferjani Sassi prend ses responsabilités et inscrit le premier but d'une nation africaine dans ce Mondial 2018.Que c'est cruel pour la Tunisie ! Ce diable de Harry Kane délivre toute l'Angleterre d'un coup de boule dans le temps additionnel. Quatre matchs, quatre défaites donc pour les équipes africaines en Russie. Le Sénégal, qui entre en jeu ce mardi face à la Pologne, va tenter de sauver l'honneur de tout un continent.La journée avait mal débuté, elle termine de manière tout aussi douloureuse avec cette fusillade à Malmö, en Suède, qui aurait fait quatre blessés selon un communiqué de la police. Peut-être un supporter sud-coréen vivant en Suède et qui n'a pas apprécié le but d'Andreas Granqvist.