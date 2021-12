Le LOSC va finalement changer sa pelouse

LOSC: en mauvais état, la pelouse du stade Pierre Mauroy va être changée la semaine prochaine pic.twitter.com/bBiwmLwyKU — BFM Grand Lille (@BFMGrandLille) December 16, 2021

Si le LOSC fait office de bon élève sur la scène continentale cette année et même de major de promo en Ligue 1 la saison passée, il est en revanche le cancre de la classe au classement des pelouses de l'élite. Même Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur lillois, le concède :Des supporters ont même lancé une pétition lundi pour alerter les autorités compétentes. Et leur plainte a été entendue, puisque les Dogues vont prendre le taureau par les cornes et s'offrir un nouveau terrain de jeu d'ici Noël.L'opération ne coûtera pas un centime au club lillois puisque c'est l'entreprise Eiffage et plus particulièrement sa filiale Elisa qui va s'occuper de l'entièreté des travaux et déboursera près de 200 000 euros. La pelouse avait déjà été changée l'été dernier mais un champignon dégradant est venu mettre le bazar dans l'antre du LOSC.Lesde Chelsea n'auront pas d'excuses quand ils se feront éliminer à Pierre-Mauroy.