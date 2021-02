Le LOSC tape Dijon en patron

2

Dijon (4-2-3-1) : Allagbé - Chafik, Lautoa, Panzo, Chala - Marié, Diop - Dobre, Celina (Sammaritano, 65e), Chouiar (Dina-Ebimbé, 64e) - Konaté (Kamara, 65e). Entraîneur : David Linarès.

LOSC (4-2-3-1) : Maignan - Pied (Çelik, 67e), Xeka, Djalo Bradarić - Sanches (André, 67e), Soumaré - Lihadji (David, 76e), Camara, Araujo (Ikoné, 46e) - Weah (Fonte, 83e). Entraîneur : Christophe Galtier.

MB

Dépucelage gagnant.Éliminé de la Coupe de France par Épinal lors des huitièmes de finale la saison dernière, le LOSC, actuel leader de Ligue 1, a sauté la première marche cette saison en allant s'imposer à Dijon (0-1), mercredi soir, grâce à un but d'Aguibou Camara, bizut chez les grands.Malgré une équipe en partie recomposée (Xeka en défense centrale, notamment), les hommes de Galtier n'ont jamais été inquiétés et ont eu un paquet d'opportunités de tromper un Saturnin Allagbé aux fraises sur le seul but de la rencontre, mais solide devant un Weah en échec à plusieurs reprises (13, 21, 57, 79). Les Dijonais, eux, se sont faits surprendre après un coup franc offensif en leur faveur, rapidement relancé par Maignan et Pied, sur lequel Camara a été malin pour profiter d'un mauvais alignement. Derrière, la bande de Linarès n'a jamais été menaçante et ce malgré une deuxième période plus positive.