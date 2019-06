Le LOSC passe au vert et s’engage auprès du ministère des Sports

1

VLA

Nicolas Hulosc.Le LOSC vient d’annoncer dans un communiqué avoir signé un partenariat avec le ministère des Sports et l’ONG WWF France, dans le prolongement des actions «» menées par le club ces dernières années au stade Pierre-Mauroy, au domaine de Luchin et dans le cadre de son programme de RSE.Reçu au ministère dans le cadre de la signature de la charte des quinze engagements responsables, le directeur général du LOSC Marc Ingla considère que cet engagement «» du club, l'engageant à promouvoir une alimentation responsable, à effectuer 80% de ses déplacements via des moyens de transports plus propres (vélo, covoiturage, transports en commun...), à recycler ses déchets et à économiser l’eau. Le club nordiste est le sixième club de L1 à signer cette charte après le PSG, l'Olympique lyonnais, l'Olympique de Marseille, l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux.On notera l’absence de Saint-Étienne dans cette initiative verte.